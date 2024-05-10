Якою буде погода на поминальні дні: прогноз від Наталки Діденко

Загалом, у вихідні в Україні парасольки не знадобляться. Але є виняток

У християн східного обряду існує традиція поминати покійних родичів та близьких після Великодня. Цьогоріч поминальні дні припадають на 11-12 травня.

Вихідними величезна кількість людей відвідуватиме цвинтарі, порядкуючи та прибираючи могили рідних і близьких, часом і зовсім незнайомих. Про те, яка погода чекає на українців на поминальні дні, розповіла Наталка Діденко в Телеграм.

У суботу вночі очікується +4+11 градусів, без заморозків, максимальна температура повітря в Україні становитиме +13+18 градусів. На півдні та на Закарпатті до +22 градусів.

На заході, у центрі та на сході країни місцями ймовірні невеликі дощі.

У неділю опадів в Україні не передбачається. Винятком може стати Сумщина. Там пройде невеликий дощ.

А ось температура повітря дещо знизиться. Вночі стовпчики термометрів покажуть +3+8 градусів. На крайній півночі та північному сході є ймовірність заморозків. Але, за словами синоптика, протягом дня в Україні потепліє до +10+16 градусів. На півдні та на Закарпатті взагалі очікується +17+20 градусів.

У Києві 11 та 12 травня без істотних опадів. "Хіба часом збільшуватиметься хмарність", — попередила Діденко. У суботу стовпчики термометрів покажуть +15+17 градусів. В неділю похолоднішає — до +11+13 градусів.

"Садіть живенькі квіти, приносьте свіжі квіти, навіть голови не варто повертати в бік штучних пластикових букетів, думаю, це образа для памʼяті — хіба б ви принесли колись мамі оцю пластикову фальш. Я вже не кажу про їхню шкоду. Справжня повага і любов хай будуть нашою справжньою світлою пам’яттю", — резюмувала Наталка Діденко.

Раніше "Телеграф" попереджав читачів, що найближчими днями на Україну чекають зливи та заморозки.