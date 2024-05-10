Скоро літо, а ви і досі не знаєте, як сказати українською "шльопанці"? Мовознавець назвав вірну назву

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Незабаром в Україні настане літо і більшість людей почне змінювати гардероб на більш легкий, стосується це і взуття. Проте мало хто здогадується, як правильно українською називати "шльопанці".

А ось відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко розповів, що краще не вживати це слово порадив, чим його замінити. Він зауважив, що "шльопанці" – це більш російське слово, хоча в Україні воно має розмовний відтінок.

Як правильно називати "шльопанці" українською

Авраменко назвав українське слово для позначення цього типу взуття. "Запам'ятайте, пантОфлі. Це м'які кімнатні туфлі без закаблУків".

Тобто, потрібно казати українською не "шльопанці" а "пантОфлі", що може для деяких українців звучати незвично, але в будь-якому разі гарно.

Мовознавець пояснив і значення слова "закаблУки". ЗакаблУк – це задня частина взуття, що охоплює п'яту. І в жодному разі не кажіть "задник", адже це російське слово.

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