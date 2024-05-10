Родом керувала жінка, якщо ваше прізвище звучить так: перевірте його у списку

Сучасні носії прізвищ можуть не мати тих характеристик, які надавалися їхнім предкам

Кожне українське прізвище має свій сенс, або історію, яка почалася багато років тому. Так, ми вже писали, що родові імена в давнину давалися враховуючи місце проживання людини, її вид діяльності, зовнішні особливості або риси характеру. Але є і прізвища, які давали владним жінкам, які керували своїм родом.

"Телеграф" розповів, що вони означать і поділився повним переліком. Якщо ви носите одне з таких прізвищ, значить на чолі вашого роду могла бути жінка:

Оленко

Марченко

Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук

Гандзюк, Ганчак, Ганненко

Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук

Марусяк, Мащенко, Мелащенко

Меланенко, Меланко, Меланович

Мотренко, Мотрук, Мотрич, Моруй, Мирза

Харитенко

Химченко, Хівренко

Янецька, Яновська, Янченко, Янчак

Звернемо вашу увагу, що сучасні носії прізвищ можуть не мати тих характеристик, які надавалися їхнім предкам. Історики, які займаються вивченням історії походження українських прізвищ, сьогодні продовжують вивчати джерела, в тому числі і фольклорні, аби сформулювати чітку картину утворення тих чи інших поширених в Україні прізвищ.

Раніше "Телеграф" писав, як звучать 10 найпопулярніших українських прізвищ. Вони мають понад 100 тисяч носіїв по всій країні.