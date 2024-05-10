Найкращий спосіб зберігання смородини на зиму: перевірений рецепт заготовки, де нічого не треба стерилізувати й закатувати
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Смородина, заморожена в мусі
Ми ділились рецептом смачного пирога з яблуками. А щоб цілий рік мати більше варіантів начинки, зберігайте рецепт смачної заготівлі зі смородини.
Рецептом смородини в мусі поділились на порталі "Школа Життя". Нічого не треба закатувати й стерилізувати. Щоб насолоджуватися ароматом та користю смородини протягом зими, важливо правильно заморозити ягоди.
Інгредієнти:
- Смородина
- Цукор — до смаку
Спосіб приготування:
- Відберіть зрілі ягоди смородини, видаліть плодоніжки та ретельно промийте під холодною водою. Дайте ягідкам обсохнути на рушнику.
- Розділіть ягоди на дві частини. Одну половину складіть у невеликі контейнери, заповнюючи їх наполовину.
- Другу половину ягід подрібніть у блендері до стану однорідного пюре. Перекладіть пюре в чисту миску.
- Додайте цукор за смаком і обережно перемішайте. Якщо ягоди кислі, цукру можна додати більше.
- Збийте суміш цукру з пюре міксером до повного розчинення цукру та збільшення об'єму маси. Вилийте отриманий мус на ягоди у контейнерах. Трохи струсіть контейнери, щоб мус рівномірно розподілився.
- Заморозьте смородину в морозильній камері. Розморожену смородину з мусом рекомендується вжити протягом 2 днів, адже вона не зберігається довго в холодильнику.
Насолоджуйтеся свіжим смаком смородини взимку. Її можна як просто їсти з чаєм, так і зробити начинкою для смачних рогаликів.