Найкращий спосіб зберігання смородини на зиму: перевірений рецепт заготовки, де нічого не треба стерилізувати й закатувати

Смородина, заморожена в мусі

Ми ділились рецептом смачного пирога з яблуками. А щоб цілий рік мати більше варіантів начинки, зберігайте рецепт смачної заготівлі зі смородини.

Рецептом смородини в мусі поділились на порталі "Школа Життя". Нічого не треба закатувати й стерилізувати. Щоб насолоджуватися ароматом та користю смородини протягом зими, важливо правильно заморозити ягоди.

Інгредієнти:

Смородина

Цукор — до смаку

Спосіб приготування:

Відберіть зрілі ягоди смородини, видаліть плодоніжки та ретельно промийте під холодною водою. Дайте ягідкам обсохнути на рушнику. Розділіть ягоди на дві частини. Одну половину складіть у невеликі контейнери, заповнюючи їх наполовину. Другу половину ягід подрібніть у блендері до стану однорідного пюре. Перекладіть пюре в чисту миску. Додайте цукор за смаком і обережно перемішайте. Якщо ягоди кислі, цукру можна додати більше. Збийте суміш цукру з пюре міксером до повного розчинення цукру та збільшення об'єму маси. Вилийте отриманий мус на ягоди у контейнерах. Трохи струсіть контейнери, щоб мус рівномірно розподілився. Заморозьте смородину в морозильній камері. Розморожену смородину з мусом рекомендується вжити протягом 2 днів, адже вона не зберігається довго в холодильнику.

Насолоджуйтеся свіжим смаком смородини взимку. Її можна як просто їсти з чаєм, так і зробити начинкою для смачних рогаликів.