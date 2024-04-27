По-корейски вы перец еще не готовили: отлично и в пост, и к мясу
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Витаминный салат к празднику, в пост и на каждый день
Хочется побаловать близких на Великий пост чем-то пикантным, но надоела даже свекла по-корейски? Тогда болгарский перец по-корейски — самое то.
Яркая, хрустящая, сочная и витаминная закуска по рецепту Shuba вас точно покорит. Все овощи прекрасно сочетаются и подарят вам целый калейдоскоп ощущений. Такое блюдо вам захочется готовить не только в пост, но и после — как дополнение к мясным блюдам и гарнирам.
Как приготовить болгарский перец по-корейски
Ингредиенты на 6 порций:
- перец болгарский красный — 400 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук красный — 2 шт.;
- чеснок, зубчики — 4 шт.;
- соус соевый — 1 ст. л.;
- масло подсолнечное — 1.5 ст. л.;
- уксус яблочный (или лимонный сок) — 1 ст. л.;
- кориандр молотый — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 0.5 ч. л.;
- кунжут белый — 1 ст. л.;
- перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Болгарский перец моем, сушим, разрезаем и удаляем семена. Нарезаем соломкой толщиной около 5-7 мм.
- Морковь моем, чистим и натираем на терке для корейской моркови. Чистим и нарезаем тонкими полукольцами лук.
- Для приготовления заправки в миске смешиваем соевый соус, кориандр (молотый), сахар, уксус, подсолнечное масло, молотый черный перец, подавленный чеснок и соль.
- Все измельченное овощи складываем в миску, поливаем заправкой и добавляем кунжут. Накрываем тарелкой, ставим под гнет и отправляем в холодильник на 4-5 часов, но лучше на ночь.
Достаем салат, перемешиваем и подаем с постными голубцами. Приятного аппетита.