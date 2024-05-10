Єдиний її плюс - корисні плоди: чому не можна висаджувати калину біля будинку

Деякі дачники звертаються не тільки до календаря садівника, а й читають народні прикмети

В більшості випадків калину не висаджують в саду через те, що вона не може вжитись поруч з іншими рослинами. А якщо посадити її біля будинку, то сварки та проблеми вас точно не покинуть.

Цей кущ може нести велику енергетичну силу, яка впливає на долю людини. Як повідомили у Rivne Media, калину точно не варто садити біля будинку через 2 негативні наслідки, які вона принесе.

Чому не можна садити калину біля будинку

Народні прикмети стверджують, що вона:

притягуватиме негативну енергетику, чаклунів й духів, які можуть нашкодити власникам оселі та їхньому майну;

може спричинити непорозуміння та сварки, особливо між подружжям, яке згодом може розлучитися.

Також не варто садити калину біля хати, бо вона асоціюється з трауром — її часто висаджували на могилах, прикрашали квітами та ягодами труни, а також проводили обряди.

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