Від такого бургера не буде важко: оригінальний рецепт, який можна відтворити за кілька хвилин (відео)
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Простий рецепт ситного обіду
Ми розповідали, що варто додати в котлети для особливої соковитості. Тепер ділимось рецептом чудового бургера в лаваші. Страва виходить ситною, але завдяки використанню лаваша вона залишається легкою.
Завдяки простоті приготування та швидкості цей рецепт може стати вашим улюбленим. Як його приготувати, розповів відомий кухар Ектор Хіменес-Браво.
Інгредієнти:
- 500 г фаршу (свинина або яловичина)
- сіль до смаку
Для начинки:
- 2 лаваші
- 100 г твердого сиру
- 1/2 синьої цибулі
- пучок свіжої зелені (петрушка, кріп)
- 1 помідор
- 1 маринований огірок
Для соусу:
- 2 ст. л. майонезу
- 1 ст. л. кетчупу
- 1 ч. л. гірчиці
- 1/2 ч. л. паприки
Спосіб приготування:
- Посоліть фарш та ретельно перемішайте. Сформуйте котлету. Обсмажте її на сковороді з обох боків до золотистого кольору.
- Наріжте сир тонкими скибочками. Синю цибулю наріжте тонкими півкільцями.
- Зелень подрібніть. Помідор наріжте кружечками. Маринований огірок наріжте кружечками.
- Приготуйте соус. Для цього змішайте майонез, кетчуп, гірчицю та паприку.
- Розгорніть лаваш і розріжте його навпіл. На одну половину лаваша викладіть соус, котлету, сир.
- На другу половину — синю цибулю, зелень, помідор і огірок. Накрийте начинкою котлету.
- Загорніть лаваш конвертиком, як показано на відео. Обсмажте його на сухій сковороді з обох боків до хрусткої скоринки.
Подавайте бургер в лаваші гарячим, доповнивши його улюбленими овочами або соусом. Також ми розповідали, які компоненти не варто додавати в шашлик.