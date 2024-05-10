Від такого бургера не буде важко: оригінальний рецепт, який можна відтворити за кілька хвилин (відео)

Простий рецепт ситного обіду

Ми розповідали, що варто додати в котлети для особливої соковитості. Тепер ділимось рецептом чудового бургера в лаваші. Страва виходить ситною, але завдяки використанню лаваша вона залишається легкою.

Завдяки простоті приготування та швидкості цей рецепт може стати вашим улюбленим. Як його приготувати, розповів відомий кухар Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

500 г фаршу (свинина або яловичина)

сіль до смаку

Для начинки:

2 лаваші

100 г твердого сиру

1/2 синьої цибулі

пучок свіжої зелені (петрушка, кріп)

1 помідор

1 маринований огірок

Для соусу:

2 ст. л. майонезу

1 ст. л. кетчупу

1 ч. л. гірчиці

1/2 ч. л. паприки

Спосіб приготування:

Посоліть фарш та ретельно перемішайте. Сформуйте котлету. Обсмажте її на сковороді з обох боків до золотистого кольору. Наріжте сир тонкими скибочками. Синю цибулю наріжте тонкими півкільцями. Зелень подрібніть. Помідор наріжте кружечками. Маринований огірок наріжте кружечками. Приготуйте соус. Для цього змішайте майонез, кетчуп, гірчицю та паприку. Розгорніть лаваш і розріжте його навпіл. На одну половину лаваша викладіть соус, котлету, сир. На другу половину — синю цибулю, зелень, помідор і огірок. Накрийте начинкою котлету. Загорніть лаваш конвертиком, як показано на відео. Обсмажте його на сухій сковороді з обох боків до хрусткої скоринки.

Подавайте бургер в лаваші гарячим, доповнивши його улюбленими овочами або соусом. Також ми розповідали, які компоненти не варто додавати в шашлик.