Інстаграмний сніданок у вас вдома: рецепт скрембла з томатами

Якщо ви хочете приготувати красивий та водночас смачний сніданок — пропонуємо скрембл.

Скрембл — це не просто яєчня. Це легка, ніжна та ситна страва, яка стане ідеальним початком дня. Її можна приготувати за лічені хвилини, а різноманітність інгредієнтів дозволяє створювати нові смаки та аромати. Також, пропонуємо рецепт смачного омлету.

Сьогодні я поділюся з вами рецептом скрембла з помідорами — сонячної та ароматної страви, яка зарядить вас енергією на весь день. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

2 яйця

2 столові ложки молока або вершків

1/2 помідора

1/4 цибулини

1 столова ложка вершкового масла

Сіль та перець за смаком

Зелень (петрушка, кріп) для подачі (за бажанням)

Приготування:

Яйця розбити в миску, додати молоко або вершки, сіль та перець. Збити віночком до однорідної маси. Помідор нарізати кубиками, цибулю дрібно нарізати. У сковороді розтопити вершкове масло. Додати цибулю та обсмажити до прозорості. Додати помідори та тушкувати протягом 2-3 хвилин. Влити яєчну суміш у сковороду. Постійно помішуючи лопаткою, готувати скрембл на середньому вогні до бажаної консистенції (м'який, трохи рідкий або більш щільний). Зняти скрембл з вогню. Подати гарячим, посипавши зеленню (за бажанням).

Порада:

До скрембла можна додати інші інгредієнти за смаком, наприклад, гриби, бекон, тертий сир, зелень.

Скрембл можна подавати з тостами, хлібом, овочами або салатом.

Щоб зробити скрембл більш яскравим, можна додати до яєчної суміші трохи куркуми або паприки.

Скрембл — це чудовий спосіб використати залишки яєць та овочів.

Подаємо такий сніданок з міцною, ароматною кавою. Також, пропонуємо рецепт японського омлету.