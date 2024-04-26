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Інстаграмний сніданок у вас вдома: рецепт скрембла з томатами

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Така яєчня стане чудовим сніданком (зображення створено за допомогою ШІ)
Така яєчня стане чудовим сніданком (зображення створено за допомогою ШІ)

Якщо ви хочете приготувати красивий та водночас смачний сніданок — пропонуємо скрембл.

Скрембл — це не просто яєчня. Це легка, ніжна та ситна страва, яка стане ідеальним початком дня. Її можна приготувати за лічені хвилини, а різноманітність інгредієнтів дозволяє створювати нові смаки та аромати. Також, пропонуємо рецепт смачного омлету.

Сьогодні я поділюся з вами рецептом скрембла з помідорами — сонячної та ароматної страви, яка зарядить вас енергією на весь день. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 2 столові ложки молока або вершків
  • 1/2 помідора
  • 1/4 цибулини
  • 1 столова ложка вершкового масла
  • Сіль та перець за смаком
  • Зелень (петрушка, кріп) для подачі (за бажанням)

Приготування:

  1. Яйця розбити в миску, додати молоко або вершки, сіль та перець. Збити віночком до однорідної маси.
  2. Помідор нарізати кубиками, цибулю дрібно нарізати.
  3. У сковороді розтопити вершкове масло.
  4. Додати цибулю та обсмажити до прозорості.
  5. Додати помідори та тушкувати протягом 2-3 хвилин.
  6. Влити яєчну суміш у сковороду.
  7. Постійно помішуючи лопаткою, готувати скрембл на середньому вогні до бажаної консистенції (м'який, трохи рідкий або більш щільний).
  8. Зняти скрембл з вогню.
  9. Подати гарячим, посипавши зеленню (за бажанням).

Порада:

  • До скрембла можна додати інші інгредієнти за смаком, наприклад, гриби, бекон, тертий сир, зелень.
  • Скрембл можна подавати з тостами, хлібом, овочами або салатом.
  • Щоб зробити скрембл більш яскравим, можна додати до яєчної суміші трохи куркуми або паприки.
  • Скрембл — це чудовий спосіб використати залишки яєць та овочів.

Подаємо такий сніданок з міцною, ароматною кавою. Також, пропонуємо рецепт японського омлету.

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