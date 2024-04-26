Інстаграмний сніданок у вас вдома: рецепт скрембла з томатами
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Якщо ви хочете приготувати красивий та водночас смачний сніданок — пропонуємо скрембл.
Скрембл — це не просто яєчня. Це легка, ніжна та ситна страва, яка стане ідеальним початком дня. Її можна приготувати за лічені хвилини, а різноманітність інгредієнтів дозволяє створювати нові смаки та аромати. Також, пропонуємо рецепт смачного омлету.
Сьогодні я поділюся з вами рецептом скрембла з помідорами — сонячної та ароматної страви, яка зарядить вас енергією на весь день. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 2 столові ложки молока або вершків
- 1/2 помідора
- 1/4 цибулини
- 1 столова ложка вершкового масла
- Сіль та перець за смаком
- Зелень (петрушка, кріп) для подачі (за бажанням)
Приготування:
- Яйця розбити в миску, додати молоко або вершки, сіль та перець. Збити віночком до однорідної маси.
- Помідор нарізати кубиками, цибулю дрібно нарізати.
- У сковороді розтопити вершкове масло.
- Додати цибулю та обсмажити до прозорості.
- Додати помідори та тушкувати протягом 2-3 хвилин.
- Влити яєчну суміш у сковороду.
- Постійно помішуючи лопаткою, готувати скрембл на середньому вогні до бажаної консистенції (м'який, трохи рідкий або більш щільний).
- Зняти скрембл з вогню.
- Подати гарячим, посипавши зеленню (за бажанням).
Порада:
- До скрембла можна додати інші інгредієнти за смаком, наприклад, гриби, бекон, тертий сир, зелень.
- Скрембл можна подавати з тостами, хлібом, овочами або салатом.
- Щоб зробити скрембл більш яскравим, можна додати до яєчної суміші трохи куркуми або паприки.
- Скрембл — це чудовий спосіб використати залишки яєць та овочів.
Подаємо такий сніданок з міцною, ароматною кавою. Також, пропонуємо рецепт японського омлету.