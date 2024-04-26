Укр

Инстаграммный завтрак у вас дома: рецепт скрембла с томатами

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такая яичница станет отличным завтраком (изображение создано с помощью ИИ)
Такая яичница станет отличным завтраком (изображение создано с помощью ИИ)

Если вы хотите приготовить красивый и одновременно вкусный завтрак – предлагаем скрембл.

Скрембл – это не просто яичница. Это легкое, нежное и сытное блюдо, которое станет идеальным началом дня. Ее можно приготовить в считанные минуты, а разнообразие ингредиентов позволяет создавать новые вкусы и ароматы. Также предлагаем рецепт вкусного омлета.

Сегодня я поделюсь с вами рецептом скрембла с помидорами – солнечного и ароматного блюда, которое зарядит вас энергией на весь день. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 2 столовые ложки молока или сливок
  • 1/2 помидора
  • 1/4 луковицы
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • Соль и перец по вкусу
  • Зелень (петрушка, укроп) для подачи (по желанию)

Приготовление:

  1. Яйца разбить в миску, добавить молоко или сливки, соль и перец. Взбить венчиком до однородной массы.
  2. Помидор порезать кубиками, лук мелко порезать.
  3. В сковороде растопить сливочное масло.
  4. Добавить лук и обжарить до прозрачности.
  5. Добавить помидоры и тушить в течение 2-3 минут.
  6. Влить яичную смесь в сковороду.
  7. Постоянно помешивая лопаткой, готовить скрембл на среднем огне к желаемой консистенции (мягкий, немного редкий или более плотный).
  8. Снять скрембл с огня.
  9. Подать горячим, посыпав зеленью (по желанию).

Совет:

  • К скремблу можно добавить другие ингредиенты по вкусу, например грибы, бекон, тертый сыр, зелень.
  • Скрембл можно подавать с тостами, хлебом, овощами или салатом.
  • Чтобы сделать скрембл более ярким, можно добавить в яичную смесь немного куркумы или паприки.
  • Скрембл – это отличный способ использовать остатки яиц и овощей.

Подаем такой завтрак с крепким, ароматным кофе. Также предлагаем рецепт японского омлета.

Теги:
#Рецепт #еда-Телеграф