Инстаграммный завтрак у вас дома: рецепт скрембла с томатами
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Если вы хотите приготовить красивый и одновременно вкусный завтрак – предлагаем скрембл.
Скрембл – это не просто яичница. Это легкое, нежное и сытное блюдо, которое станет идеальным началом дня. Ее можно приготовить в считанные минуты, а разнообразие ингредиентов позволяет создавать новые вкусы и ароматы. Также предлагаем рецепт вкусного омлета.
Сегодня я поделюсь с вами рецептом скрембла с помидорами – солнечного и ароматного блюда, которое зарядит вас энергией на весь день. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 2 столовые ложки молока или сливок
- 1/2 помидора
- 1/4 луковицы
- 1 столовая ложка сливочного масла
- Соль и перец по вкусу
- Зелень (петрушка, укроп) для подачи (по желанию)
Приготовление:
- Яйца разбить в миску, добавить молоко или сливки, соль и перец. Взбить венчиком до однородной массы.
- Помидор порезать кубиками, лук мелко порезать.
- В сковороде растопить сливочное масло.
- Добавить лук и обжарить до прозрачности.
- Добавить помидоры и тушить в течение 2-3 минут.
- Влить яичную смесь в сковороду.
- Постоянно помешивая лопаткой, готовить скрембл на среднем огне к желаемой консистенции (мягкий, немного редкий или более плотный).
- Снять скрембл с огня.
- Подать горячим, посыпав зеленью (по желанию).
Совет:
- К скремблу можно добавить другие ингредиенты по вкусу, например грибы, бекон, тертый сыр, зелень.
- Скрембл можно подавать с тостами, хлебом, овощами или салатом.
- Чтобы сделать скрембл более ярким, можно добавить в яичную смесь немного куркумы или паприки.
- Скрембл – это отличный способ использовать остатки яиц и овощей.
Подаем такой завтрак с крепким, ароматным кофе. Также предлагаем рецепт японского омлета.