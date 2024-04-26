Инстаграммный завтрак у вас дома: рецепт скрембла с томатами

Если вы хотите приготовить красивый и одновременно вкусный завтрак – предлагаем скрембл.

Скрембл – это не просто яичница. Это легкое, нежное и сытное блюдо, которое станет идеальным началом дня. Ее можно приготовить в считанные минуты, а разнообразие ингредиентов позволяет создавать новые вкусы и ароматы. Также предлагаем рецепт вкусного омлета.

Сегодня я поделюсь с вами рецептом скрембла с помидорами – солнечного и ароматного блюда, которое зарядит вас энергией на весь день. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

2 яйца

2 столовые ложки молока или сливок

1/2 помидора

1/4 луковицы

1 столовая ложка сливочного масла

Соль и перец по вкусу

Зелень (петрушка, укроп) для подачи (по желанию)

Приготовление:

Яйца разбить в миску, добавить молоко или сливки, соль и перец. Взбить венчиком до однородной массы. Помидор порезать кубиками, лук мелко порезать. В сковороде растопить сливочное масло. Добавить лук и обжарить до прозрачности. Добавить помидоры и тушить в течение 2-3 минут. Влить яичную смесь в сковороду. Постоянно помешивая лопаткой, готовить скрембл на среднем огне к желаемой консистенции (мягкий, немного редкий или более плотный). Снять скрембл с огня. Подать горячим, посыпав зеленью (по желанию).

Совет:

К скремблу можно добавить другие ингредиенты по вкусу, например грибы, бекон, тертый сыр, зелень.

Скрембл можно подавать с тостами, хлебом, овощами или салатом.

Чтобы сделать скрембл более ярким, можно добавить в яичную смесь немного куркумы или паприки.

Скрембл – это отличный способ использовать остатки яиц и овощей.

Подаем такой завтрак с крепким, ароматным кофе. Также предлагаем рецепт японского омлета.