10 минут и готово: рецепт конфитюра из шелковицы
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Конфитюр получается очень ароматным и вкусным.
Шелковица – это не просто ягода, это настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Из нее можно приготовить множество вкусных блюд, а одним из самых популярных является вкусный конфитюр. Сладкий, ароматный, насыщенный вкусом лета – он станет отличным дополнением к завтраку, десертам или просто чаепитию.
Ингредиенты:
- 1 кг шелковицы
- 700 г сахара
- 100 мл воды
- 1/2 лимона
- 1 ч. л. лимонной кислоты (по желанию)
Приготовление:
- Подготовим ягоды. Ягоды шелковицы тщательно переберем, удалим плодоножки и листья. Промоем ягоды под проточной водой и дадим им немного обсохнуть.
- Приготовим сироп. В кастрюле смешаем сахар и воду. Доведем до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился.
- Варим конфитюр. Добавим в сироп ягоды шелковицы и сок половины лимона. Перемешаем, доведем до кипения и убавим огонь. Варим конфитюр в течение 30-40 минут, периодически снимая пену.
- Добавим лимонную кислоту (по желанию). За 5 минут до конца варки добавим к конфитюру лимонную кислоту. Перемешаем.
- Разливаем конфитюр по банкам. Готовый конфитюр снимем с огня и разольем по стерилизованным банкам. Плотно укупорим крышками.
- Сохраняем конфитюр. Хранить конфитюр из шелковицы можно в прохладном темном месте в течение года.
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