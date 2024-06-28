10 минут и готово: рецепт конфитюра из шелковицы

Конфитюр получается очень ароматным и вкусным.

Шелковица – это не просто ягода, это настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Из нее можно приготовить множество вкусных блюд, а одним из самых популярных является вкусный конфитюр. Сладкий, ароматный, насыщенный вкусом лета – он станет отличным дополнением к завтраку, десертам или просто чаепитию.

Ингредиенты:

1 кг шелковицы

700 г сахара

100 мл воды

1/2 лимона

1 ч. л. лимонной кислоты (по желанию)

Приготовление:

Подготовим ягоды. Ягоды шелковицы тщательно переберем, удалим плодоножки и листья. Промоем ягоды под проточной водой и дадим им немного обсохнуть. Приготовим сироп. В кастрюле смешаем сахар и воду. Доведем до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Варим конфитюр. Добавим в сироп ягоды шелковицы и сок половины лимона. Перемешаем, доведем до кипения и убавим огонь. Варим конфитюр в течение 30-40 минут, периодически снимая пену. Добавим лимонную кислоту (по желанию). За 5 минут до конца варки добавим к конфитюру лимонную кислоту. Перемешаем. Разливаем конфитюр по банкам. Готовый конфитюр снимем с огня и разольем по стерилизованным банкам. Плотно укупорим крышками. Сохраняем конфитюр. Хранить конфитюр из шелковицы можно в прохладном темном месте в течение года.

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