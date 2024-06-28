Точно не отложится на талии: рецепт диетического чизкейка

Если вы решили сбросить вес, попробуйте приготовить этот диетический и очень нежный чизкейк.

Чизкейк – это любимый десерт многих, но его высокая калорийность часто заставляет нас отказываться от этого лакомства. Но не стоит отчаиваться! Сегодня я поделюсь с вами рецептом диетического чизкейка, который не уступает по вкусу своему классическому аналогу, но при этом значительно легче и полезнее.

Ингредиенты:

Для основания:

100 г овсяных хлопьев

50 г сливочного масла

2 ст. л. меда

Для начинки:

300 г обезжиренного творога

2 яйца

100 мл молока

50 г сахара или сахарозаменителя

1 ч. л. ванильного экстракта

1/2 ч. л. лимонной цедры

Приготовление:

Готовим основу. Измельчаем овсяные хлопья в блендере до состояния крошки. Растапливаем сливочное масло и добавляем его к овсяной крошке. Добавляем мед и хорошо перемешиваем. Выкладываем массу в форму для выпечки и плотно утрамбовываем ее. Ставим основание в холодильник на 30 минут. Готовим начинку. Взбиваем творог с яйцами до однородной массы. Добавляем молоко, сахар или сахарозаменитель, ванильный экстракт и лимонную цедру. Взбиваем до получения гладкой массы. Выпекаем чизкейк. Достаем основание из холодильника и выливаем на него начинку. Выпекаем чизкейк в разогретой до 180°C духовке в течение 40-45 минут, пока он не застынет. Даем чизкейку остыть. Даем чизкейку остыть при комнатной температуре, а затем ставим его в холодильник на 2-3 часа. Подаем чизкейк. Готовый чизкейк можно украсить ягодами, фруктами или тертым шоколадом.

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