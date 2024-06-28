Точно не отложится на талии: рецепт диетического чизкейка
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Если вы решили сбросить вес, попробуйте приготовить этот диетический и очень нежный чизкейк.
Чизкейк – это любимый десерт многих, но его высокая калорийность часто заставляет нас отказываться от этого лакомства. Но не стоит отчаиваться! Сегодня я поделюсь с вами рецептом диетического чизкейка, который не уступает по вкусу своему классическому аналогу, но при этом значительно легче и полезнее.
Ингредиенты:
Для основания:
- 100 г овсяных хлопьев
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. л. меда
Для начинки:
- 300 г обезжиренного творога
- 2 яйца
- 100 мл молока
- 50 г сахара или сахарозаменителя
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1/2 ч. л. лимонной цедры
Приготовление:
- Готовим основу. Измельчаем овсяные хлопья в блендере до состояния крошки. Растапливаем сливочное масло и добавляем его к овсяной крошке. Добавляем мед и хорошо перемешиваем. Выкладываем массу в форму для выпечки и плотно утрамбовываем ее. Ставим основание в холодильник на 30 минут.
- Готовим начинку. Взбиваем творог с яйцами до однородной массы. Добавляем молоко, сахар или сахарозаменитель, ванильный экстракт и лимонную цедру. Взбиваем до получения гладкой массы.
- Выпекаем чизкейк. Достаем основание из холодильника и выливаем на него начинку. Выпекаем чизкейк в разогретой до 180°C духовке в течение 40-45 минут, пока он не застынет.
- Даем чизкейку остыть. Даем чизкейку остыть при комнатной температуре, а затем ставим его в холодильник на 2-3 часа.
- Подаем чизкейк. Готовый чизкейк можно украсить ягодами, фруктами или тертым шоколадом.
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