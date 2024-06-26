Смешайте два ингредиента: рецепт малиновой наливки на водке

Приготовление этой наливки не займет много времени.

Лето щедро одаривает нас своими богатствами: спелыми ягодами, душистыми травами, ласковым солнцем. Самое время позаботиться об уюте холодных зимних вечеров, приготовив домашнюю наливку из малины. Она согреет не только тело, но и душу, напомнив о теплых летних днях. Также, предлагаем рецепт латте с клубникой.

Малиновая наливка – это не просто алкогольный напиток, а настоящее произведение искусства, сочетающее в себе насыщенный аромат лета, приятную кислинку ягод и легкую сладость. Ее можно употреблять как самостоятельно, так и добавлять в коктейли, десерты или использовать как основу для ликеров.

Ингредиенты:

Малина – 1 кг

Водка или спирт (40-50%) – 1 л

Сахар – 500 г (по вкусу)

Вода – 250 мл (по желанию)

Приготовление:

Подготовим малину. Ягоды переберем, удалим плодоножки и тщательно промоем под проточной водой. Дадим им немного обсохнуть на бумажном полотенце. Замочим малину. Переложим малину в чистую банку, немного разомнем деревянной толкушкой или ложкой. Залейте водкой или спиртом так, чтобы ягоды были полностью покрыты жидкостью. Плотно закроем банку крышкой. Настаиваем. Оставим банку в темном прохладном месте на 3-4 недели. Периодически, раз в 3-4 дня, взбалтываем банку. Готовим сироп. В кастрюле с толстым дном смешаем воду и сахар. Доведем до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Снимем образующуюся пену. Дадим сиропа остыть. Процеживаем наливку. Готовую наливку процедим через марлю или сито, а ягоды можно при желании повторно залить водкой и настоять еще месяц (получим ликер). Разливаем и храним. Процеженную наливку разливаем по стерилизованным бутылкам, плотно закупориваем крышками. Сохраняем в темном прохладном месте.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".