Смешайте два ингредиента: рецепт малиновой наливки на водке
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Приготовление этой наливки не займет много времени.
Лето щедро одаривает нас своими богатствами: спелыми ягодами, душистыми травами, ласковым солнцем. Самое время позаботиться об уюте холодных зимних вечеров, приготовив домашнюю наливку из малины. Она согреет не только тело, но и душу, напомнив о теплых летних днях. Также, предлагаем рецепт латте с клубникой.
Малиновая наливка – это не просто алкогольный напиток, а настоящее произведение искусства, сочетающее в себе насыщенный аромат лета, приятную кислинку ягод и легкую сладость. Ее можно употреблять как самостоятельно, так и добавлять в коктейли, десерты или использовать как основу для ликеров.
Ингредиенты:
- Малина – 1 кг
- Водка или спирт (40-50%) – 1 л
- Сахар – 500 г (по вкусу)
- Вода – 250 мл (по желанию)
Приготовление:
- Подготовим малину. Ягоды переберем, удалим плодоножки и тщательно промоем под проточной водой. Дадим им немного обсохнуть на бумажном полотенце.
- Замочим малину. Переложим малину в чистую банку, немного разомнем деревянной толкушкой или ложкой. Залейте водкой или спиртом так, чтобы ягоды были полностью покрыты жидкостью. Плотно закроем банку крышкой.
- Настаиваем. Оставим банку в темном прохладном месте на 3-4 недели. Периодически, раз в 3-4 дня, взбалтываем банку.
- Готовим сироп. В кастрюле с толстым дном смешаем воду и сахар. Доведем до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Снимем образующуюся пену. Дадим сиропа остыть.
- Процеживаем наливку. Готовую наливку процедим через марлю или сито, а ягоды можно при желании повторно залить водкой и настоять еще месяц (получим ликер).
- Разливаем и храним. Процеженную наливку разливаем по стерилизованным бутылкам, плотно закупориваем крышками. Сохраняем в темном прохладном месте.
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