Забудьте о скучной яичнице: дешевый и сытный испанский омлет (видео)

Прекрасная идея для сытного завтрака

Мы рассказывали, как вкусно приготовить кабачки. Теперь делимся рецептом интересного испанского блюда, которое можно есть на завтрак и обед, вместо скучной яичницы и просто омлета.

В Испании омлет готовят с картофелем. Называется такое блюдо фритата, и оно получается более аппетитным и сытным, чем обычный омлет, приготовленный из яиц и молока. Рецептом разделились на spain.info.

Ингредиенты:

4 средние картофелины

4-5 яиц

1 средняя луковица

1/4 л оливкового масла

соль по вкусу

Способ приготовления:

Очистите, вымойте и обсушите картофель. Нарежьте ее тонкими ломтиками (примерно 3-4 мм). Поместите в глубокую сковороду с разогретым оливковым маслом. Поставьте на средний огонь и тушите периодически помешивая до мягкости и золотистого цвета. Это может занять около 10-15 минут. Когда картофель начнет румяниться, добавьте мелко нарезанный лук. Перемешайте и тушите вместе с картофелем до мягкости и прозрачности лука. С помощью шумовки извлеките картофель с луком из сковороды, чтобы избавиться от лишнего масла. Переложите овощи на бумажные полотенца, чтобы обсушить. В миске взбейте яйца с щепоткой соли до однородной массы. Добавьте взбитые яйца в картофель с луком и тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла на среднем огне. Вылейте смесь яиц с картофелем и луком на сковороду. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне в течение 5-10 минут, пока омлет не застынет снизу. Используя тарелку или большую крышку, осторожно переверните омлет вверх дном. Поверните его на сковороду и готовьте еще несколько минут, пока омлет не подрумянится с обеих сторон.

Дайте омлету немного охладиться, а затем нарежьте на порционные куски. Также мы делились рецептом аппетитной запеканки из кабачков.