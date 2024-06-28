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Забудьте о скучной яичнице: дешевый и сытный испанский омлет (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такой омлет очень просто приготовить
Такой омлет очень просто приготовить. Фото shuba.life

Прекрасная идея для сытного завтрака

Мы рассказывали, как вкусно приготовить кабачки. Теперь делимся рецептом интересного испанского блюда, которое можно есть на завтрак и обед, вместо скучной яичницы и просто омлета.

В Испании омлет готовят с картофелем. Называется такое блюдо фритата, и оно получается более аппетитным и сытным, чем обычный омлет, приготовленный из яиц и молока. Рецептом разделились на spain.info.

Ингредиенты:

  • 4 средние картофелины
  • 4-5 яиц
  • 1 средняя луковица
  • 1/4 л оливкового масла
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите, вымойте и обсушите картофель. Нарежьте ее тонкими ломтиками (примерно 3-4 мм).
  2. Поместите в глубокую сковороду с разогретым оливковым маслом. Поставьте на средний огонь и тушите периодически помешивая до мягкости и золотистого цвета. Это может занять около 10-15 минут.
  3. Когда картофель начнет румяниться, добавьте мелко нарезанный лук. Перемешайте и тушите вместе с картофелем до мягкости и прозрачности лука.
  4. С помощью шумовки извлеките картофель с луком из сковороды, чтобы избавиться от лишнего масла. Переложите овощи на бумажные полотенца, чтобы обсушить.
  5. В миске взбейте яйца с щепоткой соли до однородной массы. Добавьте взбитые яйца в картофель с луком и тщательно перемешайте.
  6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла на среднем огне. Вылейте смесь яиц с картофелем и луком на сковороду. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне в течение 5-10 минут, пока омлет не застынет снизу.
  7. Используя тарелку или большую крышку, осторожно переверните омлет вверх дном. Поверните его на сковороду и готовьте еще несколько минут, пока омлет не подрумянится с обеих сторон.

Дайте омлету немного охладиться, а затем нарежьте на порционные куски. Также мы делились рецептом аппетитной запеканки из кабачков.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Завтрак #Омлет