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Идеальный вариант летнего ужина: рецепт пасты с кабачками

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эта паста станет отличным вариантом обеда (изображение создано с помощью ИИ)
Эта паста станет отличным вариантом обеда (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Летняя, ароматная и вкусная паста станет вашим любимым блюдом.

Лето – это пора не только свежих овощей и фруктов, но и отличных блюд из них. Сегодня я поделюсь с вами рецептом простой, но невероятно вкусной пасты с кабачками и овощами. Это блюдо станет отличным обедом или ужином для всей семьи, ведь оно не только вкусное, но и полезное. Об этом пишет ТСН.

Ингредиенты:

  • 300 г пасты
  • 2 кабачки
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 болгарский перец
  • 200 г томатов (свежих или в собственном соке)
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец по вкусу
  • Базилик (по желанию)

Приготовление:

  1. Отварим пасту. В кипящую подсоленную воду добавим пасту и отварим ее до готовности согласно инструкции на упаковке.
  2. Подготовим овощи. Лук нарежем мелко, морковь натерем на терке, кабачки нарежем кубиками, болгарский перец – соломкой.
  3. Обжарим овощи. Разогреем оливковое масло на сковороде и обжарим лук до золотистого цвета. Добавим морковь и обжарим еще 5 минут.
  4. Добавим кабачки и болгарский перец. Добавим к луку и моркови кабачки и болгарский перец. Перемешиваем и тушим в течение 10 минут.
  5. Добавим чеснок и томаты. Добавляем к овощам измельченный чеснок и томаты (свежие или в собственном соке). Перемешиваем, солим и перчим по вкусу. Тушим еще 5 минут.
  6. Смешаем пасту с овощами. Добавляем готовую пасту к овощам и хорошо перемешиваем.
  7. Подаем блюдо. Подаем пасту с кабачками и горячей овощами, посыпав измельченным базиликом (по желанию).

А еще близким можно приглянуться макароны с колбасками в томатном соусе. Также рекомендуем приготовить макароны с тыквой и беконом по рецепту "Телеграфа".