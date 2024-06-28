Идеальный вариант летнего ужина: рецепт пасты с кабачками

Летняя, ароматная и вкусная паста станет вашим любимым блюдом.

Лето – это пора не только свежих овощей и фруктов, но и отличных блюд из них. Сегодня я поделюсь с вами рецептом простой, но невероятно вкусной пасты с кабачками и овощами. Это блюдо станет отличным обедом или ужином для всей семьи, ведь оно не только вкусное, но и полезное. Об этом пишет ТСН.

Ингредиенты:

300 г пасты

2 кабачки

1 луковица

1 морковь

2 зубчика чеснока

1 болгарский перец

200 г томатов (свежих или в собственном соке)

2 ст. л. оливкового масла

Соль, перец по вкусу

Базилик (по желанию)

Приготовление:

Отварим пасту. В кипящую подсоленную воду добавим пасту и отварим ее до готовности согласно инструкции на упаковке. Подготовим овощи. Лук нарежем мелко, морковь натерем на терке, кабачки нарежем кубиками, болгарский перец – соломкой. Обжарим овощи. Разогреем оливковое масло на сковороде и обжарим лук до золотистого цвета. Добавим морковь и обжарим еще 5 минут. Добавим кабачки и болгарский перец. Добавим к луку и моркови кабачки и болгарский перец. Перемешиваем и тушим в течение 10 минут. Добавим чеснок и томаты. Добавляем к овощам измельченный чеснок и томаты (свежие или в собственном соке). Перемешиваем, солим и перчим по вкусу. Тушим еще 5 минут. Смешаем пасту с овощами. Добавляем готовую пасту к овощам и хорошо перемешиваем. Подаем блюдо. Подаем пасту с кабачками и горячей овощами, посыпав измельченным базиликом (по желанию).

А еще близким можно приглянуться макароны с колбасками в томатном соусе. Также рекомендуем приготовить макароны с тыквой и беконом по рецепту "Телеграфа".