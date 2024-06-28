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Вкусно, сытно и очень быстро: рецепт молодого картофеля с кабачком и беконом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Это блюдо очень быстро готовится (изображение создано с помощью ИИ)
Это блюдо очень быстро готовится (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите поразить гостей пикатным и оригинальным блюдом – попробуйте приготовить это вкуснятина.

Лето – это пора не только свежих овощей и фруктов, но и отличных блюд из них. Сегодня я поделюсь с вами рецептом простого, но невероятно вкусного блюда – молодого картофеля с кабачком и беконом. Это блюдо станет отличным обедом или ужином для всей семьи. Также, предлагаем рецепт кабачков в сметане.

Ингредиенты:

  • 500 г молодого картофеля
  • 1 кабачок
  • 200 г бекона
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец по вкусу
  • Зелень петрушки или укропа (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовим овощи. Молодой картофель тщательно помоем, очищать его не нужно. Кабачок помоем, нарежем кружочками толщиной около 0,5 см.
  2. Обжарим бекон. Нарежем бекон маленькими кубиками. Разогреем оливковое масло на сковороде и обжарим бекон до золотистого цвета.
  3. Добавим чеснок. Добавим к бекону измельченный чеснок и обжарим еще 30 секунд.
  4. Выложим овощи. Добавляем к бекону с чесноком картофель и кабачки. Перемешиваем, солим и перчим по вкусу.
  5. Запекаем блюдо. Выкладываем овощи с беконом в форму для запекания. Запекаем в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до готовности картофеля.
  6. Подаем блюдо. Готовое блюдо посыпаем измельченной зеленью петрушки или укропа (по желанию).

А еще близким можно приглянуться макароны с колбасками в томатном соусе. Также рекомендуем приготовить макароны с тыквой и беконом по рецепту "Телеграфа".

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Картопля #еда-Телеграф