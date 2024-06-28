Вкусно, сытно и очень быстро: рецепт молодого картофеля с кабачком и беконом

Если вы хотите поразить гостей пикатным и оригинальным блюдом – попробуйте приготовить это вкуснятина.

Лето – это пора не только свежих овощей и фруктов, но и отличных блюд из них. Сегодня я поделюсь с вами рецептом простого, но невероятно вкусного блюда – молодого картофеля с кабачком и беконом. Это блюдо станет отличным обедом или ужином для всей семьи. Также, предлагаем рецепт кабачков в сметане.

Ингредиенты:

500 г молодого картофеля

1 кабачок

200 г бекона

2 зубчика чеснока

2 ст. л. оливкового масла

Соль, перец по вкусу

Зелень петрушки или укропа (по желанию)

Приготовление:

Подготовим овощи. Молодой картофель тщательно помоем, очищать его не нужно. Кабачок помоем, нарежем кружочками толщиной около 0,5 см. Обжарим бекон. Нарежем бекон маленькими кубиками. Разогреем оливковое масло на сковороде и обжарим бекон до золотистого цвета. Добавим чеснок. Добавим к бекону измельченный чеснок и обжарим еще 30 секунд. Выложим овощи. Добавляем к бекону с чесноком картофель и кабачки. Перемешиваем, солим и перчим по вкусу. Запекаем блюдо. Выкладываем овощи с беконом в форму для запекания. Запекаем в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до готовности картофеля. Подаем блюдо. Готовое блюдо посыпаем измельченной зеленью петрушки или укропа (по желанию).

А еще близким можно приглянуться макароны с колбасками в томатном соусе. Также рекомендуем приготовить макароны с тыквой и беконом по рецепту "Телеграфа".