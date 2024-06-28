Вкусно, сытно и очень быстро: рецепт молодого картофеля с кабачком и беконом
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Если вы хотите поразить гостей пикатным и оригинальным блюдом – попробуйте приготовить это вкуснятина.
Лето – это пора не только свежих овощей и фруктов, но и отличных блюд из них. Сегодня я поделюсь с вами рецептом простого, но невероятно вкусного блюда – молодого картофеля с кабачком и беконом. Это блюдо станет отличным обедом или ужином для всей семьи. Также, предлагаем рецепт кабачков в сметане.
Ингредиенты:
- 500 г молодого картофеля
- 1 кабачок
- 200 г бекона
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец по вкусу
- Зелень петрушки или укропа (по желанию)
Приготовление:
- Подготовим овощи. Молодой картофель тщательно помоем, очищать его не нужно. Кабачок помоем, нарежем кружочками толщиной около 0,5 см.
- Обжарим бекон. Нарежем бекон маленькими кубиками. Разогреем оливковое масло на сковороде и обжарим бекон до золотистого цвета.
- Добавим чеснок. Добавим к бекону измельченный чеснок и обжарим еще 30 секунд.
- Выложим овощи. Добавляем к бекону с чесноком картофель и кабачки. Перемешиваем, солим и перчим по вкусу.
- Запекаем блюдо. Выкладываем овощи с беконом в форму для запекания. Запекаем в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до готовности картофеля.
- Подаем блюдо. Готовое блюдо посыпаем измельченной зеленью петрушки или укропа (по желанию).
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