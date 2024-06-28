Этот ингредиент добавляют все, а он делает отвратительным шашлык: что нельзя класть в маринад

Почему-то все добавляют майонез в шашлык и портят мясо

Мы рассказывали, как приготовить дома вкусный майонез. Это аппетитный соус, однако часто кулинары забывают, что его основное предназначение служить заправкой для холодных закусок, и кладут его туда, куда не стоит. К примеру, в маринад для шашлыка.

Существует несколько причин, почему не рекомендуется добавлять майонез в маринад для шашлыка. "Телеграф рассказывает поподробнее".

Соус не подходит по вкусу и текстуре мяса

Майонез содержит жирную составляющую, а также кислоту (уксус, лимонный сок и т.п.). Кислые ингредиенты могут сделать мясо жестким и кислым. Жирное же основание майонеза может помешать мясу равномерно прожариться, вместо аппетитных золотистых кусочков вы получите непривлекательные.

Майонез не обладает свойствами, которые делали бы мясо мягким и сочным

Майонез – это эмульсия, и он должен казаться холодным, ведь соусы, приготовленные по принципу эмульгирования, при нагревании разлагаются на составляющие. Майонез не проникает глубоко в мышечные волокна, поэтому маринование с ним будет не столь эффективным, как с другими ингредиентами.

Для маринования шашлыка лучше использовать более традиционные ингредиенты, такие как:

Оливковое масло

Лук

Чеснок

Специи и травы

Эти ингредиенты не только придают мясу вкус и аромат, но и сделают его мягким и сочным. Секрет удачного шашлыка – это качественное мясо, правильно подобранный к нему маринад и правильная жарка. Также мы делились рецептом аппетитного домашнего кетчупа, который отлично подойдет мясу.