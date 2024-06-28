Растения вам поблагодарят: в какое время суток лучше всего поливать грядки
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Ваш сад и огород будут радовать вас при правильном уходе.
От правильного полива в значительной степени зависит здоровье и плодоношение огородных культур. Недостаток или избыток влаги может оказать негативное влияние на рост растений, их устойчивость к болезням и вредителям, а также на качество и количество урожая. Итак, в какое время суток лучше поливать грядки, чтобы получить максимальную пользу? Также мы писали, какой сорт огурцов выбрать для июньской посадки .
Утренний полив: свежесть и заряд в день
Полив утром, к восходу солнца, имеет много преимуществ:
- Влага лучше впитывается. Утром почва прохладная, а воздух – еще не такой жаркий, поэтому вода меньше испаряется с поверхности почвы и глубже проникает в корни растений.
- Листья и стебли не намокают. Это важно, ведь на мокрых листьях легче развиваются грибковые заболевания.
- Растения лучше готовятся к жаре. За ночь корни успевают насытиться влагой, что поможет им легче пережить дневной жар.
Вечерний полив: увлажнение перед сном
Полив вечером, после заката, также может быть полезен:
- Теплая вода лучше усваивается. За день почва прогревается, поэтому вечером вода будет лучше впитываться корнями.
- Уменьшается риск ожогов. Капли воды на листьях и стеблях на ночь высыхают, поэтому растения не страдают солнечными ожогами.
- Улучшается ночной рост. Обильное вечернее увлажнение почвы способствует лучшему усвоению питательных веществ растениями ночью.
Когда полив не рекомендуется:
- Днем. В жаркое время суток вода быстро испаряется, не успевая впитаться почвой. К тому же, на мокрых листьях под воздействием солнца могут развиваться ожоги.
- В дождь. Дополнительный полив во время дождя может привести к чрезмерному увлажнению почвы, что негативно влияет на корневую систему растений.
- После дождя. Нужно дать почве время, чтобы просохнуть после дождя, прежде чем поливать его снова.
Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.