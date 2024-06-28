Растения вам поблагодарят: в какое время суток лучше всего поливать грядки

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Полив грядок – важная часть их ухода (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 28 июня 2024, 14:49
Полив грядок – важная часть их ухода (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Ваш сад и огород будут радовать вас при правильном уходе.

От правильного полива в значительной степени зависит здоровье и плодоношение огородных культур. Недостаток или избыток влаги может оказать негативное влияние на рост растений, их устойчивость к болезням и вредителям, а также на качество и количество урожая. Итак, в какое время суток лучше поливать грядки, чтобы получить максимальную пользу? Также мы писали, какой сорт огурцов выбрать для июньской посадки .

Утренний полив: свежесть и заряд в день

Полив утром, к восходу солнца, имеет много преимуществ:

  • Влага лучше впитывается. Утром почва прохладная, а воздух – еще не такой жаркий, поэтому вода меньше испаряется с поверхности почвы и глубже проникает в корни растений.
  • Листья и стебли не намокают. Это важно, ведь на мокрых листьях легче развиваются грибковые заболевания.
  • Растения лучше готовятся к жаре. За ночь корни успевают насытиться влагой, что поможет им легче пережить дневной жар.

Вечерний полив: увлажнение перед сном

Полив вечером, после заката, также может быть полезен:

  • Теплая вода лучше усваивается. За день почва прогревается, поэтому вечером вода будет лучше впитываться корнями.
  • Уменьшается риск ожогов. Капли воды на листьях и стеблях на ночь высыхают, поэтому растения не страдают солнечными ожогами.
  • Улучшается ночной рост. Обильное вечернее увлажнение почвы способствует лучшему усвоению питательных веществ растениями ночью.

Когда полив не рекомендуется:

  • Днем. В жаркое время суток вода быстро испаряется, не успевая впитаться почвой. К тому же, на мокрых листьях под воздействием солнца могут развиваться ожоги.
  • В дождь. Дополнительный полив во время дождя может привести к чрезмерному увлажнению почвы, что негативно влияет на корневую систему растений.
  • После дождя. Нужно дать почве время, чтобы просохнуть после дождя, прежде чем поливать его снова.

Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.

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