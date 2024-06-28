Растения вам поблагодарят: в какое время суток лучше всего поливать грядки

Ваш сад и огород будут радовать вас при правильном уходе.

От правильного полива в значительной степени зависит здоровье и плодоношение огородных культур. Недостаток или избыток влаги может оказать негативное влияние на рост растений, их устойчивость к болезням и вредителям, а также на качество и количество урожая. Итак, в какое время суток лучше поливать грядки, чтобы получить максимальную пользу? Также мы писали, какой сорт огурцов выбрать для июньской посадки .

Утренний полив: свежесть и заряд в день

Полив утром, к восходу солнца, имеет много преимуществ:

Влага лучше впитывается. Утром почва прохладная, а воздух – еще не такой жаркий, поэтому вода меньше испаряется с поверхности почвы и глубже проникает в корни растений.

Утром почва прохладная, а воздух – еще не такой жаркий, поэтому вода меньше испаряется с поверхности почвы и глубже проникает в корни растений. Листья и стебли не намокают. Это важно, ведь на мокрых листьях легче развиваются грибковые заболевания.

Это важно, ведь на мокрых листьях легче развиваются грибковые заболевания. Растения лучше готовятся к жаре. За ночь корни успевают насытиться влагой, что поможет им легче пережить дневной жар.

Вечерний полив: увлажнение перед сном

Полив вечером, после заката, также может быть полезен:

Теплая вода лучше усваивается. За день почва прогревается, поэтому вечером вода будет лучше впитываться корнями.

За день почва прогревается, поэтому вечером вода будет лучше впитываться корнями. Уменьшается риск ожогов. Капли воды на листьях и стеблях на ночь высыхают, поэтому растения не страдают солнечными ожогами.

Капли воды на листьях и стеблях на ночь высыхают, поэтому растения не страдают солнечными ожогами. Улучшается ночной рост. Обильное вечернее увлажнение почвы способствует лучшему усвоению питательных веществ растениями ночью.

Когда полив не рекомендуется:

Днем. В жаркое время суток вода быстро испаряется, не успевая впитаться почвой. К тому же, на мокрых листьях под воздействием солнца могут развиваться ожоги.

В жаркое время суток вода быстро испаряется, не успевая впитаться почвой. К тому же, на мокрых листьях под воздействием солнца могут развиваться ожоги. В дождь. Дополнительный полив во время дождя может привести к чрезмерному увлажнению почвы, что негативно влияет на корневую систему растений.

Дополнительный полив во время дождя может привести к чрезмерному увлажнению почвы, что негативно влияет на корневую систему растений. После дождя. Нужно дать почве время, чтобы просохнуть после дождя, прежде чем поливать его снова.

Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.