Абрикос сбросил листья: что делать и в чем причина

Если абрикосовое дерево сбрасывает листву, это может быть причиной неправильного ухода.

Абрикос – это не только вкусное и ароматное фруктовое дерево, но украшение любого сада. Однако, часто садоводы сталкиваются с такой проблемой, как опадания листьев из абрикоса. Это может являться признаком как естественных процессов, так и серьезных проблем с деревом. Также мы писали, какой сорт огурцов выбрать для июньской посадки.

Природные причины опадания листьев:

Сезонное опадение. Ближе к осени листья абрикоса желтеют и опадают, это естественный процесс подготовки дерева к зиме. Не стоит волноваться, если опадание листьев происходит постепенно и равномерно по всей кроне.

Ближе к осени листья абрикоса желтеют и опадают, это естественный процесс подготовки дерева к зиме. Не стоит волноваться, если опадание листьев происходит постепенно и равномерно по всей кроне. Воздействие температур. Резкие перепады температур, заморозки или сильная жара также могут привести к опаданиям листьев. Это защитная реакция дерева, пытающегося сохранить влагу.

Болезни и вредители:

Монилиоз (Клястероспориоз). Это грибковое заболевание, являющееся одной из самых распространенных причин опадания листьев абрикоса. На листьях появляются коричневые пятна, которые впоследствии разрастаются и приводят к его опадению.

Это грибковое заболевание, являющееся одной из самых распространенных причин опадания листьев абрикоса. На листьях появляются коричневые пятна, которые впоследствии разрастаются и приводят к его опадению. Коккомикоз. Еще одно грибковое заболевание, поражающее листья абрикоса. На ней появляются округлые пятна с четким ободком, которые впоследствии становятся бурыми и высыхают.

Еще одно грибковое заболевание, поражающее листья абрикоса. На ней появляются округлые пятна с четким ободком, которые впоследствии становятся бурыми и высыхают. Тля. Эти вредители высасывают сок из листьев, что приводит к его пожелтению, скручиванию и опаданию.

Эти вредители высасывают сок из листьев, что приводит к его пожелтению, скручиванию и опаданию. Паутинный клещ. Этот вредитель также высасывает сок из листьев, что делает его бледным, с желтыми пятнами, а впоследствии они высыхают и опадают.

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