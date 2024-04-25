Кофе - отличный помощник: хитрый способ избавиться от комаров

Удачное применение для использованных кофейных капсул

Для большинства людей запах жареного кофе очень приятен. Но для комаров и других насекомых кофе неприятен, как для кротов запах рыбы. Кофеин не только отпугивает этих насекомых, но и препятствует их размножению.

При этом для борьбы с комарами не обязательно тратить дорогостоящие зерна. Подойдут даже остатки гущи после заваривания.

Как отпугнуть комаров в домашних условиях с помощью кофе

Этот трюк идеально подходит для использованных кофейных капсул. Но его также можно использовать с гущей не капсульного кофе, но для этого понадобится дополнительная посуда.

Важно, чтобы перед использованием капсулы полностью высохли. Затем необходимо снять крышку капсулы, поместить ее в подсвечник или аромалампы, поджечь и сжечь как благовония. Через несколько минут в доме начнет пахнуть жареным кофе, и комары дважды подумают, прежде чем пробраться внутрь.

Если капсула пластиковая, ее необходимо опорожнить и высушить гущу, а затем поджечь ее в огнеупорной таре, металлической банке или таре от перегоревшей свечи.

Муравьи также ненавидят запах кофе. Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от этих насекомых и почему лучше не использовать для этого соду.