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Кофе - отличный помощник: хитрый способ избавиться от комаров

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Комары не любят запах кофе
Комары не любят запах кофе. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Удачное применение для использованных кофейных капсул

Для большинства людей запах жареного кофе очень приятен. Но для комаров и других насекомых кофе неприятен, как для кротов запах рыбы. Кофеин не только отпугивает этих насекомых, но и препятствует их размножению.

При этом для борьбы с комарами не обязательно тратить дорогостоящие зерна. Подойдут даже остатки гущи после заваривания.

Как отпугнуть комаров в домашних условиях с помощью кофе

Этот трюк идеально подходит для использованных кофейных капсул. Но его также можно использовать с гущей не капсульного кофе, но для этого понадобится дополнительная посуда.

Важно, чтобы перед использованием капсулы полностью высохли. Затем необходимо снять крышку капсулы, поместить ее в подсвечник или аромалампы, поджечь и сжечь как благовония. Через несколько минут в доме начнет пахнуть жареным кофе, и комары дважды подумают, прежде чем пробраться внутрь.

Если капсула пластиковая, ее необходимо опорожнить и высушить гущу, а затем поджечь ее в огнеупорной таре, металлической банке или таре от перегоревшей свечи.

Муравьи также ненавидят запах кофе. Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от этих насекомых и почему лучше не использовать для этого соду.

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