Добавьте в кофе сок вместо молока: как приготовить "летний заряд бодрости"

Этот кофе станет вашим любимым пожилым напитком.

Ищете новые впечатления и хотите разнообразить свой утренний ритуал? Попробуйте кофе с апельсиновым соком – необычное соединение, которое покорит вас своим ярким вкусом и ароматом. Также, предлагаем рецепт компота из смородины.

Этот напиток не только подарит заряд бодрости, но и станет настоящей находкой для тех, кто стремится добавить немного экзотики в обычную жизнь.

Ингредиенты:

150 мл свежевыжатого апельсинового сока

100 мл крепкого кофе (эспрессо или американо)

Сахар или мед по вкусу

Цедра апельсина (по желанию)

Приготовление:

Приготовьте кофе. Заварите крепкий кофе удобным для вас способом (эспрессо-машина, турка, гейзерная кофеварка). Свежевыжатый апельсиновый сок. Выжмите сок из одного апельсина. По желанию можно добавить чуть-чуть лимонного сока для более пикантного вкуса. Соедините кофе и сок. В бокале или чашке смешайте свежезаваренный кофе и апельсиновый сок. По желанию добавьте сахар или мед по вкусу. Добавьте цедру. Для дополнительного аромата и пикантности натрите немного цедры апельсина на терке и добавьте кофе. Наслаждайтесь! Подавайте кофе с апельсиновым соком теплым.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".