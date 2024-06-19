Добавьте в кофе сок вместо молока: как приготовить "летний заряд бодрости"
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Этот кофе станет вашим любимым пожилым напитком.
Ищете новые впечатления и хотите разнообразить свой утренний ритуал? Попробуйте кофе с апельсиновым соком – необычное соединение, которое покорит вас своим ярким вкусом и ароматом. Также, предлагаем рецепт компота из смородины.
Этот напиток не только подарит заряд бодрости, но и станет настоящей находкой для тех, кто стремится добавить немного экзотики в обычную жизнь.
Ингредиенты:
- 150 мл свежевыжатого апельсинового сока
- 100 мл крепкого кофе (эспрессо или американо)
- Сахар или мед по вкусу
- Цедра апельсина (по желанию)
Приготовление:
- Приготовьте кофе. Заварите крепкий кофе удобным для вас способом (эспрессо-машина, турка, гейзерная кофеварка).
- Свежевыжатый апельсиновый сок. Выжмите сок из одного апельсина. По желанию можно добавить чуть-чуть лимонного сока для более пикантного вкуса.
- Соедините кофе и сок. В бокале или чашке смешайте свежезаваренный кофе и апельсиновый сок. По желанию добавьте сахар или мед по вкусу.
- Добавьте цедру. Для дополнительного аромата и пикантности натрите немного цедры апельсина на терке и добавьте кофе.
- Наслаждайтесь! Подавайте кофе с апельсиновым соком теплым.
На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".