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Добавьте в кофе сок вместо молока: как приготовить "летний заряд бодрости"

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Кофе может стать отличным охлаждающим напитком (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 19 июня 2024, 09:35
Кофе может стать отличным охлаждающим напитком (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот кофе станет вашим любимым пожилым напитком.

Ищете новые впечатления и хотите разнообразить свой утренний ритуал? Попробуйте кофе с апельсиновым соком – необычное соединение, которое покорит вас своим ярким вкусом и ароматом. Также, предлагаем рецепт компота из смородины.

Этот напиток не только подарит заряд бодрости, но и станет настоящей находкой для тех, кто стремится добавить немного экзотики в обычную жизнь.

Ингредиенты:

  • 150 мл свежевыжатого апельсинового сока
  • 100 мл крепкого кофе (эспрессо или американо)
  • Сахар или мед по вкусу
  • Цедра апельсина (по желанию)

Приготовление:

  1. Приготовьте кофе. Заварите крепкий кофе удобным для вас способом (эспрессо-машина, турка, гейзерная кофеварка).
  2. Свежевыжатый апельсиновый сок. Выжмите сок из одного апельсина. По желанию можно добавить чуть-чуть лимонного сока для более пикантного вкуса.
  3. Соедините кофе и сок. В бокале или чашке смешайте свежезаваренный кофе и апельсиновый сок. По желанию добавьте сахар или мед по вкусу.
  4. Добавьте цедру. Для дополнительного аромата и пикантности натрите немного цедры апельсина на терке и добавьте кофе.
  5. Наслаждайтесь! Подавайте кофе с апельсиновым соком теплым.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".

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#Рецепт #еда-Телеграф