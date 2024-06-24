Сочный ужин без лишних забот: рецепт свинины в духовке
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Приготовление этого блюда займет у вас минимум времени и усилий.
Жизнь современного человека полна суеты. Часто не хватает времени на приготовление сложных блюд. Но ведь так хочется порадовать себя и своих близких вкусным и полезным ужином! Также предлагаем рецепт котлет в духовке.
Сегодня мы предлагаем вам рецепт свинины в духовке. Это блюдо не требует много времени и усилий, но гарантирует невероятный вкус и аромат. Она станет настоящим украшением вашего стола!
Ингредиенты:
- 1 кг свиной шейки
- 1 ст. л. соли
- 1 ч. л. черного молотого перца
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. чесночного порошка
- 1 ч. л. орегано
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 головка лука
- 1 зеленый перец болгарский
- 1 болгарский перец
- 100 мл белого вина (по желанию)
Приготовление:
- Мясо вымойте, обсушите бумажными полотенцами.
- В миске смешайте соль, перец, паприку, чесночный порошок и орегано.
- Натрите смесью специй свиную шейку со всех сторон.
- Разогрейте духовой шкаф до 200°C.
- В форму для запекания выложите мясо.
- Добавьте нарезанный кольцами лук, кубиками – болгарский перец.
- Полейте мясо оливковым маслом и белым вином (по желанию).
- Запекайте свинину в течение 1-1,5 часов в зависимости от размера мяса.
- Готовое блюдо немного остудите и подавайте на стол с любимым гарниром.
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