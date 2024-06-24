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Сочный ужин без лишних забот: рецепт свинины в духовке

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Такое мясо просто тает во рту (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 24 июня 2024, 11:58
Такое мясо просто тает во рту (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого блюда займет у вас минимум времени и усилий.

Жизнь современного человека полна суеты. Часто не хватает времени на приготовление сложных блюд. Но ведь так хочется порадовать себя и своих близких вкусным и полезным ужином! Также предлагаем рецепт котлет в духовке.

Сегодня мы предлагаем вам рецепт свинины в духовке. Это блюдо не требует много времени и усилий, но гарантирует невероятный вкус и аромат. Она станет настоящим украшением вашего стола!

Ингредиенты:

  • 1 кг свиной шейки
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ч. л. черного молотого перца
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ч. л. чесночного порошка
  • 1 ч. л. орегано
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 головка лука
  • 1 зеленый перец болгарский
  • 1 болгарский перец
  • 100 мл белого вина (по желанию)

Приготовление:

  1. Мясо вымойте, обсушите бумажными полотенцами.
  2. В миске смешайте соль, перец, паприку, чесночный порошок и орегано.
  3. Натрите смесью специй свиную шейку со всех сторон.
  4. Разогрейте духовой шкаф до 200°C.
  5. В форму для запекания выложите мясо.
  6. Добавьте нарезанный кольцами лук, кубиками – болгарский перец.
  7. Полейте мясо оливковым маслом и белым вином (по желанию).
  8. Запекайте свинину в течение 1-1,5 часов в зависимости от размера мяса.
  9. Готовое блюдо немного остудите и подавайте на стол с любимым гарниром.

Раньше мы писали, как приготовить вафли из кабачка. Также, предлагаем рецепт кабачковых котлет.

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#Рецепт #Свинина #еда-Телеграф