Сочный ужин без лишних забот: рецепт свинины в духовке

Приготовление этого блюда займет у вас минимум времени и усилий.

Жизнь современного человека полна суеты. Часто не хватает времени на приготовление сложных блюд. Но ведь так хочется порадовать себя и своих близких вкусным и полезным ужином! Также предлагаем рецепт котлет в духовке.

Сегодня мы предлагаем вам рецепт свинины в духовке. Это блюдо не требует много времени и усилий, но гарантирует невероятный вкус и аромат. Она станет настоящим украшением вашего стола!

Ингредиенты:

1 кг свиной шейки

1 ст. л. соли

1 ч. л. черного молотого перца

1 ч. л. паприки

1 ч. л. чесночного порошка

1 ч. л. орегано

2 ст. л. оливкового масла

1 головка лука

1 зеленый перец болгарский

1 болгарский перец

100 мл белого вина (по желанию)

Приготовление:

Мясо вымойте, обсушите бумажными полотенцами. В миске смешайте соль, перец, паприку, чесночный порошок и орегано. Натрите смесью специй свиную шейку со всех сторон. Разогрейте духовой шкаф до 200°C. В форму для запекания выложите мясо. Добавьте нарезанный кольцами лук, кубиками – болгарский перец. Полейте мясо оливковым маслом и белым вином (по желанию). Запекайте свинину в течение 1-1,5 часов в зависимости от размера мяса. Готовое блюдо немного остудите и подавайте на стол с любимым гарниром.

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