Соковита вечеря без зайвих турбот: рецепт свинини у духовці
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Приготування цієї страви займе у вас мінімум часу та зусиль.
Життя сучасної людини сповнене метушні. Часто бракує часу на приготування складних страв. Але ж так хочеться порадувати себе та своїх близьких смачною та корисною вечерею! Також, пропонуємо рецепт котлет у духовці.
Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт свинини у духовці. Ця страва не потребує багато часу та зусиль, але гарантує неймовірний смак та аромат. Вона стане справжньою окрасою вашого столу!
Інгредієнти:
- 1 кг свинячої шийки
- 1 ст. л. солі
- 1 ч. л. чорного меленого перцю
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. часникового порошку
- 1 ч. л. орегано
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 головка цибулі
- 1 зелений перець болгарський
- 1 червоний перець болгарський
- 100 мл білого вина (за бажанням)
Приготування:
- М'ясо вимийте, обсушіть паперовими рушниками.
- У мисці змішайте сіль, перець, паприку, часниковий порошок та орегано.
- Натріть сумішшю спецій свинячу шийку з усіх боків.
- Розігрійте духовку до 200°C.
- У форму для запікання викладіть м'ясо.
- Додайте нарізану кільцями цибулю, кубиками — перець болгарський.
- Полийте м'ясо оливковою олією та білим вином (за бажанням).
- Запікайте свинину протягом 1-1,5 години, залежно від розміру м'яса.
- Готову страву трохи остудіть і подавайте до столу з улюбленим гарніром.
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