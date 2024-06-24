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Соковита вечеря без зайвих турбот: рецепт свинини у духовці

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Таке м'ясо просто тане у роті (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 24 червня 2024, 11:58
Таке м'ясо просто тане у роті (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цієї страви займе у вас мінімум часу та зусиль.

Життя сучасної людини сповнене метушні. Часто бракує часу на приготування складних страв. Але ж так хочеться порадувати себе та своїх близьких смачною та корисною вечерею! Також, пропонуємо рецепт котлет у духовці.

Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт свинини у духовці. Ця страва не потребує багато часу та зусиль, але гарантує неймовірний смак та аромат. Вона стане справжньою окрасою вашого столу!

Інгредієнти:

  • 1 кг свинячої шийки
  • 1 ст. л. солі
  • 1 ч. л. чорного меленого перцю
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ч. л. часникового порошку
  • 1 ч. л. орегано
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 головка цибулі
  • 1 зелений перець болгарський
  • 1 червоний перець болгарський
  • 100 мл білого вина (за бажанням)

Приготування:

  1. М'ясо вимийте, обсушіть паперовими рушниками.
  2. У мисці змішайте сіль, перець, паприку, часниковий порошок та орегано.
  3. Натріть сумішшю спецій свинячу шийку з усіх боків.
  4. Розігрійте духовку до 200°C.
  5. У форму для запікання викладіть м'ясо.
  6. Додайте нарізану кільцями цибулю, кубиками — перець болгарський.
  7. Полийте м'ясо оливковою олією та білим вином (за бажанням).
  8. Запікайте свинину протягом 1-1,5 години, залежно від розміру м'яса.
  9. Готову страву трохи остудіть і подавайте до столу з улюбленим гарніром.

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#Рецепт #Свинина #їжа-Телеграф