Соковита вечеря без зайвих турбот: рецепт свинини у духовці

Приготування цієї страви займе у вас мінімум часу та зусиль.

Життя сучасної людини сповнене метушні. Часто бракує часу на приготування складних страв. Але ж так хочеться порадувати себе та своїх близьких смачною та корисною вечерею! Також, пропонуємо рецепт котлет у духовці.

Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт свинини у духовці. Ця страва не потребує багато часу та зусиль, але гарантує неймовірний смак та аромат. Вона стане справжньою окрасою вашого столу!

Інгредієнти:

1 кг свинячої шийки

1 ст. л. солі

1 ч. л. чорного меленого перцю

1 ч. л. паприки

1 ч. л. часникового порошку

1 ч. л. орегано

2 ст. л. оливкової олії

1 головка цибулі

1 зелений перець болгарський

1 червоний перець болгарський

100 мл білого вина (за бажанням)

Приготування:

М'ясо вимийте, обсушіть паперовими рушниками. У мисці змішайте сіль, перець, паприку, часниковий порошок та орегано. Натріть сумішшю спецій свинячу шийку з усіх боків. Розігрійте духовку до 200°C. У форму для запікання викладіть м'ясо. Додайте нарізану кільцями цибулю, кубиками — перець болгарський. Полийте м'ясо оливковою олією та білим вином (за бажанням). Запікайте свинину протягом 1-1,5 години, залежно від розміру м'яса. Готову страву трохи остудіть і подавайте до столу з улюбленим гарніром.

Раніше ми писали, як приготувати вафлі з кабачка. Також, пропонуємо рецепт кабачкових котлет.