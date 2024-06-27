Роскошный греческий десерт можно приготовить всего из двух ингредиентов: о магазинных конфетах вы забудете навсегда (видео)
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Прекрасные сладости — элегантные и простые
Мы рассказывали, как вкусно приготовить кабачки. Теперь делимся рецептом замечательных сладостей, с которыми вы забудете о магазинных конфетах.
В Греции этот сладкий снек из двух ингредиентов называют Пастели. Выходит тугой медово-кунжутный батончик. Рецептом сладостей поделилась кулинарная блоггерша под ником chefmarinie.
Ингредиенты:
- 250 г кунжутных семян
- 250 мл качественного меда
Способ приготовления:
- Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте кунжутные семена и, постоянно помешивая, обжарьте в течение 10-12 минут до легкого золотистого цвета. Не дайте семенам пригореть – это очень важно!
- Снимите поджаренные семена с огня. В той же сковороде на сильном огне разогрейте мед, пока он не начнет пузыриться и пениться.
- Поверните кунжут в сковороду. Постоянно помешивая, в течение 5 минут хорошо соедините мед с кунжутными семенами.
- Застелите противень пергаментной бумагой. Выложите смесь кунжута на противень и равномерно распределите его. Прижмите массу ко дну противня.
- Дайте батончику остыть в течение 20 минут. Нарежьте батончик на квадраты или другие желаемые куски.
Подавайте пастели в качестве самостоятельной закуски или с чаем, йогуртом или любимыми фруктами. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить вишню на зиму.