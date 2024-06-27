Какие растения нужно поливать кефиром для лучшего урожая
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Есть виды растений, которым кефир помогает лучше расти.
Июль – это не только середина лета, но и пик огородного сезона. Именно сейчас многие овощи и ягоды достигают зрелости, радуя нас своими красками и ароматами. Но чтобы получить щедрый урожай, важно знать, как правильно ухаживать за своими растениями в этот период. Также мы писали, как получить хороший урожай огурцов.
Июльские работы на огороде:
1. Полив:
- В июле погода часто бывает жаркой и сухой, поэтому важно регулярно поливать растения.
- Лучшее время для полива — утро или вечер, когда солнце не столь активно.
- Используйте отстоянную или дождевую воду.
- Не допускайте пересыхания почвы, но и не заливайте растения, ведь это может привести к загниванию корней.
2. Питание:
- Для стимуляции плодоношения и улучшения качества плодов важно прикормить растения минеральными и органическими удобрениями.
- Используйте удобрения, подходящие для конкретной культуры.
- Следуйте инструкциям на упаковке удобрения.
3. Прополка и рыхление:
- Регулярно пропалывайте грядки, чтобы удалять сорняки, которые уносят у культурных растений воду и питательные вещества.
- Разрыхляйте почву вокруг растений, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.
4. Борьба с вредителями и болезнями:
- Регулярно осмотрите растения на наличие вредителей и болезней.
- При первых признаках вредителей или болезней обработайте растения соответствующими препаратами.
- Для профилактики заболеваний можно использовать народные средства, например настой чеснока или лопуха.
5. Сбор урожая:
- Собирайте урожай вовремя, когда плоды созреют.
- Не передерживайте плоды на растениях, это может привести к их порче.
- Собранный урожай храните в холодном, сухом месте.
6. Уход за садовыми деревьями и кустарниками:
- В июле можно провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, удаляя сухие, больные и поврежденные ветки.
- Также можно провести обработку деревьев и кустарников от вредителей и болезней.
Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.