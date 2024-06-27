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Какие растения нужно поливать кефиром для лучшего урожая

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Кефир улучшает рост растений (изображение создано с помощью ИИ)
Кефир улучшает рост растений (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Есть виды растений, которым кефир помогает лучше расти.

Июль – это не только середина лета, но и пик огородного сезона. Именно сейчас многие овощи и ягоды достигают зрелости, радуя нас своими красками и ароматами. Но чтобы получить щедрый урожай, важно знать, как правильно ухаживать за своими растениями в этот период. Также мы писали, как получить хороший урожай огурцов.

Июльские работы на огороде:

1. Полив:

  • В июле погода часто бывает жаркой и сухой, поэтому важно регулярно поливать растения.
  • Лучшее время для полива — утро или вечер, когда солнце не столь активно.
  • Используйте отстоянную или дождевую воду.
  • Не допускайте пересыхания почвы, но и не заливайте растения, ведь это может привести к загниванию корней.

2. Питание:

  • Для стимуляции плодоношения и улучшения качества плодов важно прикормить растения минеральными и органическими удобрениями.
  • Используйте удобрения, подходящие для конкретной культуры.
  • Следуйте инструкциям на упаковке удобрения.

3. Прополка и рыхление:

  • Регулярно пропалывайте грядки, чтобы удалять сорняки, которые уносят у культурных растений воду и питательные вещества.
  • Разрыхляйте почву вокруг растений, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

4. Борьба с вредителями и болезнями:

  • Регулярно осмотрите растения на наличие вредителей и болезней.
  • При первых признаках вредителей или болезней обработайте растения соответствующими препаратами.
  • Для профилактики заболеваний можно использовать народные средства, например настой чеснока или лопуха.

5. Сбор урожая:

  • Собирайте урожай вовремя, когда плоды созреют.
  • Не передерживайте плоды на растениях, это может привести к их порче.
  • Собранный урожай храните в холодном, сухом месте.

6. Уход за садовыми деревьями и кустарниками:

  • В июле можно провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, удаляя сухие, больные и поврежденные ветки.
  • Также можно провести обработку деревьев и кустарников от вредителей и болезней.

Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.

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