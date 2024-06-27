Какие растения нужно поливать кефиром для лучшего урожая

Есть виды растений, которым кефир помогает лучше расти.

Июль – это не только середина лета, но и пик огородного сезона. Именно сейчас многие овощи и ягоды достигают зрелости, радуя нас своими красками и ароматами. Но чтобы получить щедрый урожай, важно знать, как правильно ухаживать за своими растениями в этот период. Также мы писали, как получить хороший урожай огурцов.

Июльские работы на огороде:

1. Полив:

В июле погода часто бывает жаркой и сухой, поэтому важно регулярно поливать растения.

Лучшее время для полива — утро или вечер, когда солнце не столь активно.

Используйте отстоянную или дождевую воду.

Не допускайте пересыхания почвы, но и не заливайте растения, ведь это может привести к загниванию корней.

2. Питание:

Для стимуляции плодоношения и улучшения качества плодов важно прикормить растения минеральными и органическими удобрениями.

Используйте удобрения, подходящие для конкретной культуры.

Следуйте инструкциям на упаковке удобрения.

3. Прополка и рыхление:

Регулярно пропалывайте грядки, чтобы удалять сорняки, которые уносят у культурных растений воду и питательные вещества.

Разрыхляйте почву вокруг растений, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

4. Борьба с вредителями и болезнями:

Регулярно осмотрите растения на наличие вредителей и болезней.

При первых признаках вредителей или болезней обработайте растения соответствующими препаратами.

Для профилактики заболеваний можно использовать народные средства, например настой чеснока или лопуха.

5. Сбор урожая:

Собирайте урожай вовремя, когда плоды созреют.

Не передерживайте плоды на растениях, это может привести к их порче.

Собранный урожай храните в холодном, сухом месте.

6. Уход за садовыми деревьями и кустарниками:

В июле можно провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, удаляя сухие, больные и поврежденные ветки.

Также можно провести обработку деревьев и кустарников от вредителей и болезней.

Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.