Котлеты в духовке: сочные и ароматные без лишних хлопот.
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Приготовление этих котлет не займет много времени.
Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – свежее мясо, из которого можно приготовить множество вкусных и сытных блюд. Сегодня мы предлагаем вам отведать ароматные котлеты, которые покорят вас невероятной мягкостью, сочностью и ароматом.
Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- 500 г фарша (свинина, говядина или смесь)
- 1 луковица
- 1 белый батон
- 100 мл молока
- 1 яйцо
- Соль, перец по вкусу
- Панировочные сухари
- Растительное масло
Приготовление:
- Лук мелко нашинкуйте.
- Батон замочите в молоке на 5 минут, затем отожмите.
- В миске смешайте фарш, лук, батон, яйцо, соль и перец. Хорошо вымесите фарш.
- Из фарша сформуйте котлеты.
- Обваляйте котлеты в панировочных сухарях.
- Выложите котлеты на противень, застеленный пергаментом.
- Сбрызните котлеты растительным маслом.
- Запекайте в духовке, разогретой до 180°C в течение 30-40 минут.
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