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Котлеты в духовке: сочные и ароматные без лишних хлопот.

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти котлеты станут вашими любимыми (изображение создано с помощью ИИ)
Эти котлеты станут вашими любимыми (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этих котлет не займет много времени.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – свежее мясо, из которого можно приготовить множество вкусных и сытных блюд. Сегодня мы предлагаем вам отведать ароматные котлеты, которые покорят вас невероятной мягкостью, сочностью и ароматом.

Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

  • 500 г фарша (свинина, говядина или смесь)
  • 1 луковица
  • 1 белый батон
  • 100 мл молока
  • 1 яйцо
  • Соль, перец по вкусу
  • Панировочные сухари
  • Растительное масло

Приготовление:

  1. Лук мелко нашинкуйте.
  2. Батон замочите в молоке на 5 минут, затем отожмите.
  3. В миске смешайте фарш, лук, батон, яйцо, соль и перец. Хорошо вымесите фарш.
  4. Из фарша сформуйте котлеты.
  5. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях.
  6. Выложите котлеты на противень, застеленный пергаментом.
  7. Сбрызните котлеты растительным маслом.
  8. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C в течение 30-40 минут.

Раньше мы писали, как приготовить вафли из кабачка. Также, предлагаем рецепт кабачковых котлет.

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