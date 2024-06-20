Котлеты в духовке: сочные и ароматные без лишних хлопот.

Приготовление этих котлет не займет много времени.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – свежее мясо, из которого можно приготовить множество вкусных и сытных блюд. Сегодня мы предлагаем вам отведать ароматные котлеты, которые покорят вас невероятной мягкостью, сочностью и ароматом.

Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

500 г фарша (свинина, говядина или смесь)

1 луковица

1 белый батон

100 мл молока

1 яйцо

Соль, перец по вкусу

Панировочные сухари

Растительное масло

Приготовление:

Лук мелко нашинкуйте. Батон замочите в молоке на 5 минут, затем отожмите. В миске смешайте фарш, лук, батон, яйцо, соль и перец. Хорошо вымесите фарш. Из фарша сформуйте котлеты. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях. Выложите котлеты на противень, застеленный пергаментом. Сбрызните котлеты растительным маслом. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C в течение 30-40 минут.

Раньше мы писали, как приготовить вафли из кабачка. Также, предлагаем рецепт кабачковых котлет.