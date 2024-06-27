Дети будут в восторге: рецепт оладий с вишнями

Эти оладьи станут отличным вариантом завтрака.

Ароматные, румяные с аппетитной вишневой начинкой – оладьи с вишнями станут украшением любого завтрака или семейного чаепития. Это блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении, поэтому с ним справится даже кулинар-новичок. Также, предлагаем рецепт яблочных оладий.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука пшеничная – 250 г

Кефир или простокваша – 500 мл

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Сода – 1/2 ч. л.

Масло растительное – 2 ст. л.

Для начинки:

Вишня свежая или замороженная – 200 г

Сахар – 2 ст. л. (по вкусу)

Крахмал кукурузный – 1 ст. л. (по желанию)

Приготовление:

Готовим тесто. В миске смешаем кефир, яйцо, сахар, соль и соду. Постепенно добавляем муку, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Тесто должно быть густым, как сметана. Оставляем тесто на 15 минут, чтобы оно "подошло". Готовим начинку. Вишню помоем, удалим косточки. В миске смешаем вишню с сахаром. Если вы используете замороженную вишню, ее не нужно размораживать. Выпекаем оладьи. Сковороду разогреем с растительным маслом. Выкладываем тесто ложкой, формируя круглые оладьи. Когда оладьи подрумянятся снизу, перевернем их на другую сторону. Добавляем начинку. На половину оладий выложим вишню с сахаром. Накроем второй половиной оладий и слегка прижмем. Обжариваем оладьи. Обжариваем оладьи с вишней на медленном огне в течение 2-3 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Подаем оладьи. Подаем оладьи с горячими вишнями, посыпав сахарной пудрой или полив медом.

Оладьи подам горячими со сметаной, сладким сиропом, медом или любимым вареньем. Также, предлагаем рецепт кабачковых оладий.