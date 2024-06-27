Дети будут в восторге: рецепт оладий с вишнями
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Эти оладьи станут отличным вариантом завтрака.
Ароматные, румяные с аппетитной вишневой начинкой – оладьи с вишнями станут украшением любого завтрака или семейного чаепития. Это блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении, поэтому с ним справится даже кулинар-новичок. Также, предлагаем рецепт яблочных оладий.
Ингредиенты:
- Для теста:
- Мука пшеничная – 250 г
- Кефир или простокваша – 500 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 2 ст. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сода – 1/2 ч. л.
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Для начинки:
- Вишня свежая или замороженная – 200 г
- Сахар – 2 ст. л. (по вкусу)
- Крахмал кукурузный – 1 ст. л. (по желанию)
Приготовление:
- Готовим тесто. В миске смешаем кефир, яйцо, сахар, соль и соду. Постепенно добавляем муку, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Тесто должно быть густым, как сметана. Оставляем тесто на 15 минут, чтобы оно "подошло".
- Готовим начинку. Вишню помоем, удалим косточки. В миске смешаем вишню с сахаром. Если вы используете замороженную вишню, ее не нужно размораживать.
- Выпекаем оладьи. Сковороду разогреем с растительным маслом. Выкладываем тесто ложкой, формируя круглые оладьи. Когда оладьи подрумянятся снизу, перевернем их на другую сторону.
- Добавляем начинку. На половину оладий выложим вишню с сахаром. Накроем второй половиной оладий и слегка прижмем.
- Обжариваем оладьи. Обжариваем оладьи с вишней на медленном огне в течение 2-3 минут с каждой стороны до золотистого цвета.
- Подаем оладьи. Подаем оладьи с горячими вишнями, посыпав сахарной пудрой или полив медом.
Оладьи подам горячими со сметаной, сладким сиропом, медом или любимым вареньем. Также, предлагаем рецепт кабачковых оладий.