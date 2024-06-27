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Дети будут в восторге: рецепт оладий с вишнями

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти оладья получаются очень вкусными и пышными (изображение создано с помощью ИИ)
Эти оладья получаются очень вкусными и пышными (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эти оладьи станут отличным вариантом завтрака.

Ароматные, румяные с аппетитной вишневой начинкой – оладьи с вишнями станут украшением любого завтрака или семейного чаепития. Это блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении, поэтому с ним справится даже кулинар-новичок. Также, предлагаем рецепт яблочных оладий.

Ингредиенты:

  • Для теста:
  • Мука пшеничная – 250 г
  • Кефир или простокваша – 500 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Масло растительное – 2 ст. л.
  • Для начинки:
  • Вишня свежая или замороженная – 200 г
  • Сахар – 2 ст. л. (по вкусу)
  • Крахмал кукурузный – 1 ст. л. (по желанию)

Приготовление:

  1. Готовим тесто. В миске смешаем кефир, яйцо, сахар, соль и соду. Постепенно добавляем муку, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Тесто должно быть густым, как сметана. Оставляем тесто на 15 минут, чтобы оно "подошло".
  2. Готовим начинку. Вишню помоем, удалим косточки. В миске смешаем вишню с сахаром. Если вы используете замороженную вишню, ее не нужно размораживать.
  3. Выпекаем оладьи. Сковороду разогреем с растительным маслом. Выкладываем тесто ложкой, формируя круглые оладьи. Когда оладьи подрумянятся снизу, перевернем их на другую сторону.
  4. Добавляем начинку. На половину оладий выложим вишню с сахаром. Накроем второй половиной оладий и слегка прижмем.
  5. Обжариваем оладьи. Обжариваем оладьи с вишней на медленном огне в течение 2-3 минут с каждой стороны до золотистого цвета.
  6. Подаем оладьи. Подаем оладьи с горячими вишнями, посыпав сахарной пудрой или полив медом.

Оладьи подам горячими со сметаной, сладким сиропом, медом или любимым вареньем. Также, предлагаем рецепт кабачковых оладий.

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#Рецепт #Оладьи #еда-Телеграф