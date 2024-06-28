Порадуют вас зимой: рецепт персиков консервированных половинками

Если вы хотите сделать на зиму фруктовую консервацию – предлагаем рецепт оригинальных абрикосов.

Лето еще в разгаре, а пора думать об уютных зимних вечерах, когда так приятно полакомиться вкусными домашними заготовками. Консервированные персики – это отличный способ сохранить летнее тепло и аромат на весь холодный сезон. Также, предлагаем рецепт варенья из крыжовника.

Ингредиенты:

Персики – 2 кг

Сахар – 1 кг

Вода – 2 л

Лимонная кислота – 1/2 ч. л. (по желанию)

Ваниль – по вкусу

Приготовление:

Подготовим персики. Персики тщательно вымоем, обсушим и разделим на половинки. Удалим косточки. Готовим сироп. В кастрюле соединим воду и сахар. Доведем до кипения и проварим в течение 5 минут, чтобы сахар полностью растворился. Бланшируем персики. Опускаем половинки персиков в кипящий сироп на 1-2 минуты. Раскладываем персики в банки. Стерилизуем банки и крышки. Аккуратно выкладываем бланшированные персики в банки. Заливаем персики сиропом. Заливаем персики горячим сиропом, оставляя немного места вверх банки. Добавляем лимонную кислоту и ваниль (по желанию). Добавляем в сироп лимонную кислоту и ваниль по вкусу. Стерилизуем банки. Ставим банки с персиками в кастрюлю с горячей водой. Вода должна доходить до плеч банок. Стерилизуем банки 15-20 минут. Закручиваем банки. Закручиваем банки крышками. Переворачиваем банки вверх дном и оставляем остывать в теплом месте. Сохраняем консервированные персики. Сохраняем консервированные персики в прохладном, темном месте.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.