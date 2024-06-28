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Порадуют вас зимой: рецепт персиков консервированных половинками

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Эти абрикосы получаются очень ароматными и вкусными (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 28 июня 2024, 11:49
Эти абрикосы получаются очень ароматными и вкусными (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите сделать на зиму фруктовую консервацию – предлагаем рецепт оригинальных абрикосов.

Лето еще в разгаре, а пора думать об уютных зимних вечерах, когда так приятно полакомиться вкусными домашними заготовками. Консервированные персики – это отличный способ сохранить летнее тепло и аромат на весь холодный сезон. Также, предлагаем рецепт варенья из крыжовника.

Ингредиенты:

  • Персики – 2 кг
  • Сахар – 1 кг
  • Вода – 2 л
  • Лимонная кислота – 1/2 ч. л. (по желанию)
  • Ваниль – по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовим персики. Персики тщательно вымоем, обсушим и разделим на половинки. Удалим косточки.
  2. Готовим сироп. В кастрюле соединим воду и сахар. Доведем до кипения и проварим в течение 5 минут, чтобы сахар полностью растворился.
  3. Бланшируем персики. Опускаем половинки персиков в кипящий сироп на 1-2 минуты.
  4. Раскладываем персики в банки. Стерилизуем банки и крышки. Аккуратно выкладываем бланшированные персики в банки.
  5. Заливаем персики сиропом. Заливаем персики горячим сиропом, оставляя немного места вверх банки.
  6. Добавляем лимонную кислоту и ваниль (по желанию). Добавляем в сироп лимонную кислоту и ваниль по вкусу.
  7. Стерилизуем банки. Ставим банки с персиками в кастрюлю с горячей водой. Вода должна доходить до плеч банок. Стерилизуем банки 15-20 минут.
  8. Закручиваем банки. Закручиваем банки крышками. Переворачиваем банки вверх дном и оставляем остывать в теплом месте.
  9. Сохраняем консервированные персики. Сохраняем консервированные персики в прохладном, темном месте.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.

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#Рецепт #Варенье #еда-Телеграф