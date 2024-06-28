Просто смешайте все и поставьте в духовку: рецепт мясного рулета из фарша

Приготовление этого блюда не займет много времени.

Мясной рулет – это блюдо, которое всегда вызывает восторг. Ароматное, сочное мясо с тающим во рту начинкой станет украшением любого праздничного стола или семейного ужина. Приготовить мясной рулет не так сложно, как кажется, ведь существует множество рецептов на любой вкус. Также, предлагаем рецепт чахохбили из курицы.

Ингредиенты:

Для фарша:

500 г свиного фарша

250 г говяжьего фарша

1 луковица

1 морковь

2 зубчика чеснока

1 яйцо

100 г белого хлеба

100 мл молока

Соль, перец по вкусу

Для начинки:

2 яйца, сваренных вкрутую

100 г сыра

зелень (петрушка, укроп)

2 ст. л. майонеза

Приготовление:

Готовим фарш. Хлеб замачиваем в молоке на 5 минут. Лук и морковь измельчаем, чеснок пропускаем через пресс. Обжариваем лук и морковь на сковороде до золотистого цвета. Добавляем чеснок и жарим еще 30 секунд. Смешиваем фарш, хлеб, молоко, обжаренные овощи, яйцо, соль и перец. Хорошо вымешиваем фарш до однородной массы. Готовим начинку. Яйца измельчаем, сыр трем на терке, зелень мелко рубим. Смешиваем яйца, творог, зелень и майонез. Формируем рулет. На пищевую пленку выкладываем фарш, формируя прямоугольник толщиной около 1 см. На середину фарша выкладываем начинку. С помощью пленки сворачиваем фарш рулетом. Заворачиваем рулет в фольгу. Выпекаем рулет. Разогреваем духовой шкаф до 180°C. Выпекаем рулет в течение 1 часа. За 15 минут до готовности раскройте фольгу, чтобы рулет зарумянился. Даем рулету остыть. Готовый рулет оставляем остывать при комнатной температуре, а затем ставим в холодильник на 2-3 часа. Подаем рулет. Нарезаем рулет ломтиками и подаем к столу с гарниром, овощами или соусом.

Советы:

Для более сочного рулета можно добавить в фарш немного сливок или сметаны.

Начинку для рулета можно сделать из любых ингредиентов, которые вам нравятся: грибы, оливки, маринованные огурцы, сухофрукты и т.д.

Мясной рулет можно подавать как холодную закуску или горячее блюдо.

Хранить мясной рулет в холодильнике можно в течение 3-4 дней.

Подаем готовые шашлыки с маринованными помидорами. Также предлагаем рецепт армянского шашлыка.