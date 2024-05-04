Приготовите даже без духовки: вкусная свинина за 20 минут

На праздничный стол или на ужин

Вкусную подбрюшину можно приготовить не только на пасхальный стол – это блюдо будет актуально даже в будни. Из подбрюшины можно делать вкусные бутерброды или подавать чуть ли не к любому гарниру.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом подбрюшины, которую можно приготовить на скорую руку даже без использования духовки. А опубликовали его на Instagram-странице "bouquet_of_bruschettas".

Как приготовить подбрюшину

Ингредиенты:

подбрюшина – 600 г;

нить;

вода – 2 л;

соль – 60-70 г;

лавровые листья – 3 шт.;

гвоздика – 3-4 шт.;

перец горошком – 10 шт.;

кориандр – 1/2 ч. л.;

чеснок – 2-3 зубчика;

черный перец – 1/2 ч. л.;

щепотка копченой паприки;

Способ приготовления:

Подбрюшину перевязать нитью, чтобы мясо не скрутилось во время варки. В кипящую воду добавить соль, лавровый лист, гвоздику, перец горошком и кориандр. Опустить подбрюшину в кипяток и варить ровно 20 минут. Вынуть мясо из бульона, снять нити и, пока оно еще горячее, натереть смесью давленого чеснока, черного перца и копченой паприки. Оставить мясо охлаждаться при комнатной температуре. Когда мясо остынет – положить его в холодильник.

Раньше мы писали, как приготовить свинину в луковой шелухе. Приготовленное таким образом мясо будет нежным и ароматным.