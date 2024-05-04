Приготовите даже без духовки: вкусная свинина за 20 минут
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На праздничный стол или на ужин
Вкусную подбрюшину можно приготовить не только на пасхальный стол – это блюдо будет актуально даже в будни. Из подбрюшины можно делать вкусные бутерброды или подавать чуть ли не к любому гарниру.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом подбрюшины, которую можно приготовить на скорую руку даже без использования духовки. А опубликовали его на Instagram-странице "bouquet_of_bruschettas".
Как приготовить подбрюшину
Ингредиенты:
- подбрюшина – 600 г;
- нить;
- вода – 2 л;
- соль – 60-70 г;
- лавровые листья – 3 шт.;
- гвоздика – 3-4 шт.;
- перец горошком – 10 шт.;
- кориандр – 1/2 ч. л.;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- черный перец – 1/2 ч. л.;
- щепотка копченой паприки;
Способ приготовления:
- Подбрюшину перевязать нитью, чтобы мясо не скрутилось во время варки.
- В кипящую воду добавить соль, лавровый лист, гвоздику, перец горошком и кориандр.
- Опустить подбрюшину в кипяток и варить ровно 20 минут.
- Вынуть мясо из бульона, снять нити и, пока оно еще горячее, натереть смесью давленого чеснока, черного перца и копченой паприки.
- Оставить мясо охлаждаться при комнатной температуре.
- Когда мясо остынет – положить его в холодильник.
Раньше мы писали, как приготовить свинину в луковой шелухе. Приготовленное таким образом мясо будет нежным и ароматным.