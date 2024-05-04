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Приготовите даже без духовки: вкусная свинина за 20 минут

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Сочная, ароматная подбрюшина
Сочная, ароматная подбрюшина. Фото unian.ua

На праздничный стол или на ужин

Вкусную подбрюшину можно приготовить не только на пасхальный стол – это блюдо будет актуально даже в будни. Из подбрюшины можно делать вкусные бутерброды или подавать чуть ли не к любому гарниру.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом подбрюшины, которую можно приготовить на скорую руку даже без использования духовки. А опубликовали его на Instagram-странице "bouquet_of_bruschettas".

Как приготовить подбрюшину

Ингредиенты:

  • подбрюшина – 600 г;
  • нить;
  • вода – 2 л;
  • соль – 60-70 г;
  • лавровые листья – 3 шт.;
  • гвоздика – 3-4 шт.;
  • перец горошком – 10 шт.;
  • кориандр – 1/2 ч. л.;
  • чеснок – 2-3 зубчика;
  • черный перец – 1/2 ч. л.;
  • щепотка копченой паприки;

Способ приготовления:

  1. Подбрюшину перевязать нитью, чтобы мясо не скрутилось во время варки.
  2. В кипящую воду добавить соль, лавровый лист, гвоздику, перец горошком и кориандр.
  3. Опустить подбрюшину в кипяток и варить ровно 20 минут.
  4. Вынуть мясо из бульона, снять нити и, пока оно еще горячее, натереть смесью давленого чеснока, черного перца и копченой паприки.
  5. Оставить мясо охлаждаться при комнатной температуре.
  6. Когда мясо остынет – положить его в холодильник.

Раньше мы писали, как приготовить свинину в луковой шелухе. Приготовленное таким образом мясо будет нежным и ароматным.

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#Мясо #Запекание #Готовим дома