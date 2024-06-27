Просто сложите все в духовку: нереально вкусный "ленивый" ужин из кабачков и горсти сыра

Блюдо получается аппетитным и очень вкусным

Мы рассказывали, как вкусно пожарить кабачки в сырном кляре. Однако часто бывает, что ни сил, ни времени заниматься приготовлением нет, а ужин нужен.

На этот случай вам пригодится рецепт простой кабачковой запеканки. Она проста, вкусна и быстра. Рецептом поделилась кулинарная блогерка Ольга Рябенко.

Ингредиенты:

2 кабачки

соль и перец по вкусу

150 г панировочных сухарей

100 г тертого пармезана

масло

150 г ветчины

100 г твердого сыра

Способ приготовления:

Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Посолите, поперчите и посыпьте панировочными сухарями и тертым пармезаном. Перемешайте, чтобы овощи были равномерно покрыты смесью. Противень смажьте маслом. Выложите половину кабачков и посыпьте их сверху пармезаном. Добавьте нарезанную ветчину и тертый сыр. Выложите остальные кабачки. Посыпьте запеканку панировочными сухарями с оставшимися пармезаном и слегка сбрызните маслом. Выпекайте запеканку в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут до золотистой корочки.

Подавайте запеканку горячей как самостоятельное блюдо или с салатом. Мы как раз делились удачным рецептом.