Просто сложите все в духовку: нереально вкусный "ленивый" ужин из кабачков и горсти сыра
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Блюдо получается аппетитным и очень вкусным
Мы рассказывали, как вкусно пожарить кабачки в сырном кляре. Однако часто бывает, что ни сил, ни времени заниматься приготовлением нет, а ужин нужен.
На этот случай вам пригодится рецепт простой кабачковой запеканки. Она проста, вкусна и быстра. Рецептом поделилась кулинарная блогерка Ольга Рябенко.
Ингредиенты:
- 2 кабачки
- соль и перец по вкусу
- 150 г панировочных сухарей
- 100 г тертого пармезана
- масло
- 150 г ветчины
- 100 г твердого сыра
Способ приготовления:
- Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Посолите, поперчите и посыпьте панировочными сухарями и тертым пармезаном. Перемешайте, чтобы овощи были равномерно покрыты смесью.
- Противень смажьте маслом. Выложите половину кабачков и посыпьте их сверху пармезаном.
- Добавьте нарезанную ветчину и тертый сыр. Выложите остальные кабачки.
- Посыпьте запеканку панировочными сухарями с оставшимися пармезаном и слегка сбрызните маслом. Выпекайте запеканку в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут до золотистой корочки.
Подавайте запеканку горячей как самостоятельное блюдо или с салатом. Мы как раз делились удачным рецептом.