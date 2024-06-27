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Просто сложите все в духовку: нереально вкусный "ленивый" ужин из кабачков и горсти сыра

Автор
Мария Дума Мария Дума
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На этот рецепт вы потратите буквально несколько минут
На этот рецепт вы потратите буквально несколько минут. Фото shuba.life

Блюдо получается аппетитным и очень вкусным

Мы рассказывали, как вкусно пожарить кабачки в сырном кляре. Однако часто бывает, что ни сил, ни времени заниматься приготовлением нет, а ужин нужен.

На этот случай вам пригодится рецепт простой кабачковой запеканки. Она проста, вкусна и быстра. Рецептом поделилась кулинарная блогерка Ольга Рябенко.

Ингредиенты:

  • 2 кабачки
  • соль и перец по вкусу
  • 150 г панировочных сухарей
  • 100 г тертого пармезана
  • масло
  • 150 г ветчины
  • 100 г твердого сыра

Способ приготовления:

  1. Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Посолите, поперчите и посыпьте панировочными сухарями и тертым пармезаном. Перемешайте, чтобы овощи были равномерно покрыты смесью.
  2. Противень смажьте маслом. Выложите половину кабачков и посыпьте их сверху пармезаном.
  3. Добавьте нарезанную ветчину и тертый сыр. Выложите остальные кабачки.
  4. Посыпьте запеканку панировочными сухарями с оставшимися пармезаном и слегка сбрызните маслом. Выпекайте запеканку в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут до золотистой корочки.

Подавайте запеканку горячей как самостоятельное блюдо или с салатом. Мы как раз делились удачным рецептом.

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