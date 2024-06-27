Лучше чем у кондитерских: рецепт меренгового рулета с персиками
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На первый взгляд, приготовление этого десерта может показаться сложным, хотя это совсем не так.
Меренговый рулет – изысканный десерт, который непременно станет украшением любого праздничного стола. Нежное и воздушное основание из меренги, хрустящая корочка и сочная начинка – вот что делает этот десерт таким особенным. Также, предлагаем рецепт итальянских рогаликов на дрожжах.
Ингредиенты:
Для меренги:
- Белки яиц – 4 шт.
- Сахар – 120 г
- Лимонный сок – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
Для начинки:
- Сливки жирные – 200 мл
- Сахарная пудра – 2 ст. л.
- Ванильный экстракт – 1 ч. л.
- Ягоды свежие (по вкусу)
Приготовление:
- Готовим меренг. Белки яиц взбиваем с щепоткой соли до пышной пены. Постепенно добавляем сахар, продолжая взбивать до стойких пиков. В конце добавляем лимонный сок и взбиваем еще 30 секунд.
- Формируем меренг. Противень застилаем пергаментной бумагой. Выкладываем меренг на противень, формируя прямоугольный пласт толщиной около 1 см.
- Выпекаем меренгу. Разогреваем духовой шкаф до 150°C. Выпекаем меренг в течение 1 часа, до полного высыхания.
- Готовим начинку. Сливки взбиваем с сахарной пудрой и ванильным экстрактом к стойким пикам.
- Формируем рулет. Готовую меренгу немного охладим. Снимаем меренг с пергаментной бумаги. Намазываем меренгу сливочным кремом, посыпаем ягодами.
- Сворачиваем рулет. Аккуратно сворачиваем меренг рулетом. Заворачиваем рулет в пергаментную бумагу и ставим в холодильник на 2-3 часа.
- Подаем рулет. Перед подачей посыпаем рулет сахарной пудрой или какао порошком.
Пока выпекаются круасаны, готовим любимый ароматный кофе. Также, предлагаем рецепт творожных круассанов.