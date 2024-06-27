Лучше чем у кондитерских: рецепт меренгового рулета с персиками

На первый взгляд, приготовление этого десерта может показаться сложным, хотя это совсем не так.

Меренговый рулет – изысканный десерт, который непременно станет украшением любого праздничного стола. Нежное и воздушное основание из меренги, хрустящая корочка и сочная начинка – вот что делает этот десерт таким особенным. Также, предлагаем рецепт итальянских рогаликов на дрожжах.

Ингредиенты:

Для меренги:

Белки яиц – 4 шт.

Сахар – 120 г

Лимонный сок – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Для начинки:

Сливки жирные – 200 мл

Сахарная пудра – 2 ст. л.

Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Ягоды свежие (по вкусу)

Приготовление:

Готовим меренг. Белки яиц взбиваем с щепоткой соли до пышной пены. Постепенно добавляем сахар, продолжая взбивать до стойких пиков. В конце добавляем лимонный сок и взбиваем еще 30 секунд. Формируем меренг. Противень застилаем пергаментной бумагой. Выкладываем меренг на противень, формируя прямоугольный пласт толщиной около 1 см. Выпекаем меренгу. Разогреваем духовой шкаф до 150°C. Выпекаем меренг в течение 1 часа, до полного высыхания. Готовим начинку. Сливки взбиваем с сахарной пудрой и ванильным экстрактом к стойким пикам. Формируем рулет. Готовую меренгу немного охладим. Снимаем меренг с пергаментной бумаги. Намазываем меренгу сливочным кремом, посыпаем ягодами. Сворачиваем рулет. Аккуратно сворачиваем меренг рулетом. Заворачиваем рулет в пергаментную бумагу и ставим в холодильник на 2-3 часа. Подаем рулет. Перед подачей посыпаем рулет сахарной пудрой или какао порошком.

Пока выпекаются круасаны, готовим любимый ароматный кофе. Также, предлагаем рецепт творожных круассанов.