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Удовольствие в каждой ложке: рецепт ароматного супа с фрикадельками

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Суп станет вкусным дополнением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ)
Суп станет вкусным дополнением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот суп с фрикадельками — не только ароматный и вкусный, но и сытный.

Суп с фрикадельками – это классика домашней кухни, которая всегда доставляет удовольствие и взрослым, и детям. Ароматный бульон, нежные фрикадельки и овощи – идеальное блюдо для холодного дня. Также предлагаем рецепт кабачкового супа.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом ароматного супа с фрикадельками, который станет вашим любимым!

Ингредиенты:

Для фрикаделек:

  • 500 г фарша (свиной, говяжий или куриный)
  • 1 луковица
  • 1 яйцо
  • 1 ломтик белого хлеба, замоченный в молоке
  • 1 ст. л. рубленой петрушки
  • Соль и перец по вкусу

Для супа:

  • 2 л воды или бульона
  • 2 картофелины
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1 стебель сельдерея
  • 2 лавровых листа
  • 5 горошин черного перца
  • Соль и перец по вкусу
  • Зелень петрушки для подачи

Приготовление:

  1. Приготовьте фрикадельки: Лук измельчите и обжарьте на сливочном масле до мягкости. Из хлеба отожмите молоко и добавьте его в фарш. Добавить лук, яйцо, петрушку, соль и перец. Хорошо перемешайте и сформуйте из фарша фрикадельки.
  2. Приготовьте суп: В кастрюле вскипятите воду или бульон. Добавьте нарезанный кубиками картофель, морковь, сельдерей, лавровый лист и черный перец. Варить в течение 15-20 минут.
  3. Добавьте фрикадельки: Добавьте фрикадельки в суп и варите еще 10-15 минут, или до готовности фрикаделек.
  4. Подавайте: Подавайте суп горячим, посыпав бревенчатой петрушкой.

Суп подаем с домашней сметаной. Также, предлагаем рецепт легкого супчика.

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