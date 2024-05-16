Удовольствие в каждой ложке: рецепт ароматного супа с фрикадельками
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Этот суп с фрикадельками — не только ароматный и вкусный, но и сытный.
Суп с фрикадельками – это классика домашней кухни, которая всегда доставляет удовольствие и взрослым, и детям. Ароматный бульон, нежные фрикадельки и овощи – идеальное блюдо для холодного дня. Также предлагаем рецепт кабачкового супа.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом ароматного супа с фрикадельками, который станет вашим любимым!
Ингредиенты:
Для фрикаделек:
- 500 г фарша (свиной, говяжий или куриный)
- 1 луковица
- 1 яйцо
- 1 ломтик белого хлеба, замоченный в молоке
- 1 ст. л. рубленой петрушки
- Соль и перец по вкусу
Для супа:
- 2 л воды или бульона
- 2 картофелины
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1 стебель сельдерея
- 2 лавровых листа
- 5 горошин черного перца
- Соль и перец по вкусу
- Зелень петрушки для подачи
Приготовление:
- Приготовьте фрикадельки: Лук измельчите и обжарьте на сливочном масле до мягкости. Из хлеба отожмите молоко и добавьте его в фарш. Добавить лук, яйцо, петрушку, соль и перец. Хорошо перемешайте и сформуйте из фарша фрикадельки.
- Приготовьте суп: В кастрюле вскипятите воду или бульон. Добавьте нарезанный кубиками картофель, морковь, сельдерей, лавровый лист и черный перец. Варить в течение 15-20 минут.
- Добавьте фрикадельки: Добавьте фрикадельки в суп и варите еще 10-15 минут, или до готовности фрикаделек.
- Подавайте: Подавайте суп горячим, посыпав бревенчатой петрушкой.
Суп подаем с домашней сметаной. Также, предлагаем рецепт легкого супчика.