Удовольствие в каждой ложке: рецепт ароматного супа с фрикадельками

Этот суп с фрикадельками — не только ароматный и вкусный, но и сытный.

Суп с фрикадельками – это классика домашней кухни, которая всегда доставляет удовольствие и взрослым, и детям. Ароматный бульон, нежные фрикадельки и овощи – идеальное блюдо для холодного дня. Также предлагаем рецепт кабачкового супа.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом ароматного супа с фрикадельками, который станет вашим любимым!

Ингредиенты:

Для фрикаделек:

500 г фарша (свиной, говяжий или куриный)

1 луковица

1 яйцо

1 ломтик белого хлеба, замоченный в молоке

1 ст. л. рубленой петрушки

Соль и перец по вкусу

Для супа:

2 л воды или бульона

2 картофелины

1 морковь

1 луковица

1 стебель сельдерея

2 лавровых листа

5 горошин черного перца

Соль и перец по вкусу

Зелень петрушки для подачи

Приготовление:

Приготовьте фрикадельки: Лук измельчите и обжарьте на сливочном масле до мягкости. Из хлеба отожмите молоко и добавьте его в фарш. Добавить лук, яйцо, петрушку, соль и перец. Хорошо перемешайте и сформуйте из фарша фрикадельки. Приготовьте суп: В кастрюле вскипятите воду или бульон. Добавьте нарезанный кубиками картофель, морковь, сельдерей, лавровый лист и черный перец. Варить в течение 15-20 минут. Добавьте фрикадельки: Добавьте фрикадельки в суп и варите еще 10-15 минут, или до готовности фрикаделек. Подавайте: Подавайте суп горячим, посыпав бревенчатой петрушкой.

Суп подаем с домашней сметаной. Также, предлагаем рецепт легкого супчика.