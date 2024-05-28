Идеально для веганов: рецепт супа из чечевицы

Чечевичный суп может отлично дополнить рацион вегана.

Чечевичный суп – это не только сытное и полезное блюдо, но и настоящий источник кулинарного вдохновения. Из него можно приготовить множество аппетитных и ароматных вариантов, которые согреют в холодный день и подарят ощущение уюта. Также предлагаем рецепт огуречного супа.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом чечевичного супа с курицей, который наполнит ваш дом ароматом тепла и специй и порадует вас своим насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

200 г чечевицы (красной или зеленой)

300 г куриного филе

1 луковица

1 морковь

2 стебля сельдерея

2 зубчика чеснока

1 л куриного бульона

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. паприки

1/2 ч. л. тмина

1/4 ч. л. куркумы

1 лавровый лист

1/2 ч. л. соли

1/4 ч. л. черного молотого перца

1 пучок свежей петрушки

1 пучок свежего укропа

Приготовление:

Подготовка чечевицы: Промойте чечевицу под проточной водой. Если вы используете красную чечевицу, замачивать ее не нужно. Подготовка курицы: Нарежьте куриное филе кубиками. Обжаривание овощей: Мелко нарежьте лук, морковь и сельдерей. Разогрейте оливковое масло в кастрюле и обжаривайте овощи в течение 5-7 минут до мягкости. Добавление специй: Добавьте к овощам паприку, тмин, куркуму, лавровый лист, соль и перец. Перемешайте и обжарьте в течение 1 мин. Чечевица и бульон: Добавьте к овощам чечевицу и залейте куриным бульоном. Доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой и варите в течение 20-30 минут, или пока чечевица не станет мягкой. Добавление курицы: Добавьте в варево курицу и варите еще 10-15 минут. Измельчите с огня и измельчите часть супа с помощью блендера. Это придаст ему кремовую консистенцию. Зелень: Мелко порубите петрушку и укроп. Подача: Разлейте суп по тарелкам, посыпьте зеленью и подавайте горячим.

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