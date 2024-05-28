Идеально для веганов: рецепт супа из чечевицы
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Чечевичный суп может отлично дополнить рацион вегана.
Чечевичный суп – это не только сытное и полезное блюдо, но и настоящий источник кулинарного вдохновения. Из него можно приготовить множество аппетитных и ароматных вариантов, которые согреют в холодный день и подарят ощущение уюта. Также предлагаем рецепт огуречного супа.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом чечевичного супа с курицей, который наполнит ваш дом ароматом тепла и специй и порадует вас своим насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
- 200 г чечевицы (красной или зеленой)
- 300 г куриного филе
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 стебля сельдерея
- 2 зубчика чеснока
- 1 л куриного бульона
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. паприки
- 1/2 ч. л. тмина
- 1/4 ч. л. куркумы
- 1 лавровый лист
- 1/2 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. черного молотого перца
- 1 пучок свежей петрушки
- 1 пучок свежего укропа
Приготовление:
- Подготовка чечевицы: Промойте чечевицу под проточной водой. Если вы используете красную чечевицу, замачивать ее не нужно.
- Подготовка курицы: Нарежьте куриное филе кубиками.
- Обжаривание овощей: Мелко нарежьте лук, морковь и сельдерей. Разогрейте оливковое масло в кастрюле и обжаривайте овощи в течение 5-7 минут до мягкости.
- Добавление специй: Добавьте к овощам паприку, тмин, куркуму, лавровый лист, соль и перец. Перемешайте и обжарьте в течение 1 мин.
- Чечевица и бульон: Добавьте к овощам чечевицу и залейте куриным бульоном. Доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой и варите в течение 20-30 минут, или пока чечевица не станет мягкой.
- Добавление курицы: Добавьте в варево курицу и варите еще 10-15 минут.
- Измельчите с огня и измельчите часть супа с помощью блендера. Это придаст ему кремовую консистенцию.
- Зелень: Мелко порубите петрушку и укроп.
- Подача: Разлейте суп по тарелкам, посыпьте зеленью и подавайте горячим.
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