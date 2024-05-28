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Идеально для веганов: рецепт супа из чечевицы

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Суп из чечевицы станет вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ)
Суп из чечевицы станет вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Чечевичный суп может отлично дополнить рацион вегана.

Чечевичный суп – это не только сытное и полезное блюдо, но и настоящий источник кулинарного вдохновения. Из него можно приготовить множество аппетитных и ароматных вариантов, которые согреют в холодный день и подарят ощущение уюта. Также предлагаем рецепт огуречного супа.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом чечевичного супа с курицей, который наполнит ваш дом ароматом тепла и специй и порадует вас своим насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

  • 200 г чечевицы (красной или зеленой)
  • 300 г куриного филе
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 стебля сельдерея
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 л куриного бульона
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. паприки
  • 1/2 ч. л. тмина
  • 1/4 ч. л. куркумы
  • 1 лавровый лист
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. черного молотого перца
  • 1 пучок свежей петрушки
  • 1 пучок свежего укропа

Приготовление:

  1. Подготовка чечевицы: Промойте чечевицу под проточной водой. Если вы используете красную чечевицу, замачивать ее не нужно.
  2. Подготовка курицы: Нарежьте куриное филе кубиками.
  3. Обжаривание овощей: Мелко нарежьте лук, морковь и сельдерей. Разогрейте оливковое масло в кастрюле и обжаривайте овощи в течение 5-7 минут до мягкости.
  4. Добавление специй: Добавьте к овощам паприку, тмин, куркуму, лавровый лист, соль и перец. Перемешайте и обжарьте в течение 1 мин.
  5. Чечевица и бульон: Добавьте к овощам чечевицу и залейте куриным бульоном. Доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой и варите в течение 20-30 минут, или пока чечевица не станет мягкой.
  6. Добавление курицы: Добавьте в варево курицу и варите еще 10-15 минут.
  7. Измельчите с огня и измельчите часть супа с помощью блендера. Это придаст ему кремовую консистенцию.
  8. Зелень: Мелко порубите петрушку и укроп.
  9. Подача: Разлейте суп по тарелкам, посыпьте зеленью и подавайте горячим.

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