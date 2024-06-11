Наваристая рыбная солянка: согревающее и вкусное блюдо на любое время года

Этот суп получается очень наваристым и ароматным.

Это блюдо имеет богатую историю, ведь его готовили еще во времена Киевской Руси. Ее основа – это насыщенный бульон, сваренный из нескольких видов рыбы, к которому добавляются овощи, оливки, специи и, по желанию, лимон.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом классической рыбной солянки, которая станет украшением вашего семейного обеда. Также предлагаем рецепт супа-пюре с цуккини и петрушкой.

Ингредиенты:

500 г рыбы (филе или целые рыбы) (минтай, хек, судак, лосось)

200 г копченой рыбы

2 луковицы

2 моркови

2 соленых огурца

2 ст. л. томатной пасты

100 г оливок

2 лавровых листа

5 горошин черного перца

Соль, перец по вкусу

Лимон для подачи (по желанию)

Зелень для украшения (по желанию)

Приготовление:

Готовим бульон: Рыбу очистите, помойте и разрежьте на куски. Залейте прохладной водой, добавьте лавровый лист, перец горошком и доведите до кипения. Снимите пену, посолите по вкусу и варите в течение 20–30 минут. Обжариваем овощи: Лук мелко нашинкуйте, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета. Добавляем томатную пасту: К обжаренным овощам добавьте томатную пасту, перемешайте и тушите еще 5 минут. Добавляем овощи в бульон: Готовые овощи с томатной пастой добавьте в рыбный бульон. Добавляем копченую рыбу: Копченую рыбу нарежьте кусочками и добавьте в бульон. Оливки нарежьте кольцами и добавьте к бульону. Соляные огурцы нарежьте кубиками и добавьте к бульону. Варим солянку: доведите солянку до кипения, убавьте огонь и варите еще 10-15 минут. Подаем солянку: Готовую солянку разлейте по тарелкам, по желанию добавьте ломтик лимона и зелень.

Этот наваристый суп хорошо согревает в холода. Также мы делились рецептом вкуснейшей и ароматной шурпы. Советуем обратить внимание на рецепт вкуснейшего салата с мясом.