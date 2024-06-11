Наваристая рыбная солянка: согревающее и вкусное блюдо на любое время года
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Этот суп получается очень наваристым и ароматным.
Это блюдо имеет богатую историю, ведь его готовили еще во времена Киевской Руси. Ее основа – это насыщенный бульон, сваренный из нескольких видов рыбы, к которому добавляются овощи, оливки, специи и, по желанию, лимон.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом классической рыбной солянки, которая станет украшением вашего семейного обеда. Также предлагаем рецепт супа-пюре с цуккини и петрушкой.
Ингредиенты:
- 500 г рыбы (филе или целые рыбы) (минтай, хек, судак, лосось)
- 200 г копченой рыбы
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 2 соленых огурца
- 2 ст. л. томатной пасты
- 100 г оливок
- 2 лавровых листа
- 5 горошин черного перца
- Соль, перец по вкусу
- Лимон для подачи (по желанию)
- Зелень для украшения (по желанию)
Приготовление:
- Готовим бульон: Рыбу очистите, помойте и разрежьте на куски. Залейте прохладной водой, добавьте лавровый лист, перец горошком и доведите до кипения. Снимите пену, посолите по вкусу и варите в течение 20–30 минут.
- Обжариваем овощи: Лук мелко нашинкуйте, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавляем томатную пасту: К обжаренным овощам добавьте томатную пасту, перемешайте и тушите еще 5 минут.
- Добавляем овощи в бульон: Готовые овощи с томатной пастой добавьте в рыбный бульон.
- Добавляем копченую рыбу: Копченую рыбу нарежьте кусочками и добавьте в бульон.
- Оливки нарежьте кольцами и добавьте к бульону.
- Соляные огурцы нарежьте кубиками и добавьте к бульону.
- Варим солянку: доведите солянку до кипения, убавьте огонь и варите еще 10-15 минут.
- Подаем солянку: Готовую солянку разлейте по тарелкам, по желанию добавьте ломтик лимона и зелень.
Этот наваристый суп хорошо согревает в холода. Также мы делились рецептом вкуснейшей и ароматной шурпы. Советуем обратить внимание на рецепт вкуснейшего салата с мясом.