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Наваристая рыбная солянка: согревающее и вкусное блюдо на любое время года

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот суп станет вашим любимым (изображение создано с помощью ИИ)
Этот суп станет вашим любимым (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот суп получается очень наваристым и ароматным.

Это блюдо имеет богатую историю, ведь его готовили еще во времена Киевской Руси. Ее основа – это насыщенный бульон, сваренный из нескольких видов рыбы, к которому добавляются овощи, оливки, специи и, по желанию, лимон.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом классической рыбной солянки, которая станет украшением вашего семейного обеда. Также предлагаем рецепт супа-пюре с цуккини и петрушкой.

Ингредиенты:

  • 500 г рыбы (филе или целые рыбы) (минтай, хек, судак, лосось)
  • 200 г копченой рыбы
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • 2 соленых огурца
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 100 г оливок
  • 2 лавровых листа
  • 5 горошин черного перца
  • Соль, перец по вкусу
  • Лимон для подачи (по желанию)
  • Зелень для украшения (по желанию)

Приготовление:

  1. Готовим бульон: Рыбу очистите, помойте и разрежьте на куски. Залейте прохладной водой, добавьте лавровый лист, перец горошком и доведите до кипения. Снимите пену, посолите по вкусу и варите в течение 20–30 минут.
  2. Обжариваем овощи: Лук мелко нашинкуйте, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Добавляем томатную пасту: К обжаренным овощам добавьте томатную пасту, перемешайте и тушите еще 5 минут.
  4. Добавляем овощи в бульон: Готовые овощи с томатной пастой добавьте в рыбный бульон.
  5. Добавляем копченую рыбу: Копченую рыбу нарежьте кусочками и добавьте в бульон.
  6. Оливки нарежьте кольцами и добавьте к бульону.
  7. Соляные огурцы нарежьте кубиками и добавьте к бульону.
  8. Варим солянку: доведите солянку до кипения, убавьте огонь и варите еще 10-15 минут.
  9. Подаем солянку: Готовую солянку разлейте по тарелкам, по желанию добавьте ломтик лимона и зелень.

Этот наваристый суп хорошо согревает в холода. Также мы делились рецептом вкуснейшей и ароматной шурпы. Советуем обратить внимание на рецепт вкуснейшего салата с мясом.

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