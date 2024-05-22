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Сытный и ароматный: рецепт немецкого картофельного супа с беконом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот суп станет вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ)
Этот суп станет вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Картофельный суп – это классика немецкой кухни, которая поразит вас своим вкусом.

Холодное время года – время для согревающих и сытных блюд, которые не только наполнят ваше тело теплом, но и порадуют изысканным вкусом. Сегодня мы приглашаем вас в увлекательное кулинарное путешествие в Германию, где познакомимся с рецептом традиционного картофельного супа с беконом, который по праву считается одним из самых любимых и известных супов в этой стране. Также, предлагаем рецепт супа с кабачком.

История и происхождение супа:

Немецкий картофельный суп с беконом, или "картоффелсуппе мит шпек" (Kartoffelsuppe mit Speck), имеет многовековую историю. Его корни уходят в времена Средневековья, когда картофель стал доступной пищей для простых людей. Крестьяне готовили этот суп из простых и доступных ингредиентов, таких как картофель, бекон, лук и специи. Со временем рецепт совершенствовался, дополняясь новыми ингредиентами и нюансами, но его подлинность и простота приготовления сохранились и по сей день.

Ингредиенты и особенности приготовления:

Для приготовления немецкого картофельного супа с беконом вам понадобятся:

  • 500 г картофеля;
  • 200 г бекона;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • 1 литр куриного бульона;
  • 200 мл молока;
  • 1 лавровый лист;
  • 1/2 чайной ложки мускатного ореха;
  • Соль и перец по вкусу.

Приготовление супа не составит особого труда:

  1. Нарежьте бекон кубиками, а лук и чеснок мелко.
  2. Обжарьте бекон на сливочном масле до золотистого цвета.
  3. Добавьте лук и чеснок, обжарьте до мягкости.
  4. Добавьте нарезанный кубиками картофель, лавровый лист и мускатный орех.
  5. Залейте все куриным бульоном и доведите до кипения.
  6. Убавьте огонь, варите суп в течение 20-25 минут, пока картофель не станет мягким.
  7. Влейте молоко, посолите и поперчите по вкусу.
  8. Доведите суп до кипения, затем снимите с огня и дайте ему немного настояться.

Вариации и подача супа:

Немецкий картофельный суп с беконом можно готовить с добавлением других овощей, таких как морковь, сельдерей или зеленый горошек. Также можно использовать различные виды бекона, копченую колбасу или ветчину.

Перед подачей суп можно посыпать свежей зеленью, петрушкой или укропом. К нему отлично подходят хрустящие гренки, домашний хлеб или сухарики.

Совет:

Немецкий картофельный суп с беконом – это не только сытное и вкусное блюдо, но и отличный способ использовать остатки бекона или ветчины. Не бойтесь экспериментировать с ингредиентами и пропорциями, чтобы обрести свой уникальный вкус!

Суп подаем с домашней сметаной. Также, предлагаем рецепт легкого супчика.

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