30 минут и готово: рецепт варенья из крыжовника
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Это варенье станет отличным дополнением к чаю.
Лето щедро дарит нам свои щедроты: спелые ягоды, душистые травы, ласковое солнце. Самое время сохранить тепло летних дней в сладких заготовках, которые согреют душу в холодные зимние вечера.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом варенья из крыжовника – простого, но невероятно вкусного, которое станет украшением любого чаепития.
Ингредиенты:
- Крыжовник – 1 кг
- Сахар – 800 г
- Вода – 200 мл
- Мята – 2-3 веточки (по желанию)
- Ваниль – 1 стручок (по желанию)
Приготовление:
- Подготовим крыжовник. Ягоды крыжовника тщательно промоем, удалим плодоножки. По желанию, можно очистить крыжовник от кожуры.
- Варим сироп. В кастрюлю нальем воду, добавим сахар и доведем до кипения. Постоянно помешивая, варим сироп в течение 5 минут, чтобы сахар полностью растворился.
- Добавляем крыжовник. В кипящий сироп выложим крыжовник и мягко перемешаем. Добавим ваниль (по желанию).
- Варим варенье. Варим варенье на медленном огне в течение 15-20 минут, периодически снимая пену.
- Разливаем варенье. Готовое варенье снимем с огня, разольем в стерилизованные банки и закроем крышками.
- Сохраняем варенье. Варенье из крыжовника можно хранить в прохладном месте в течение года.
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