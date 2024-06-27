30 минут и готово: рецепт варенья из крыжовника

Это варенье станет отличным дополнением к чаю.

Лето щедро дарит нам свои щедроты: спелые ягоды, душистые травы, ласковое солнце. Самое время сохранить тепло летних дней в сладких заготовках, которые согреют душу в холодные зимние вечера.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом варенья из крыжовника – простого, но невероятно вкусного, которое станет украшением любого чаепития.

Ингредиенты:

Крыжовник – 1 кг

Сахар – 800 г

Вода – 200 мл

Мята – 2-3 веточки (по желанию)

Ваниль – 1 стручок (по желанию)

Приготовление:

Подготовим крыжовник. Ягоды крыжовника тщательно промоем, удалим плодоножки. По желанию, можно очистить крыжовник от кожуры. Варим сироп. В кастрюлю нальем воду, добавим сахар и доведем до кипения. Постоянно помешивая, варим сироп в течение 5 минут, чтобы сахар полностью растворился. Добавляем крыжовник. В кипящий сироп выложим крыжовник и мягко перемешаем. Добавим ваниль (по желанию). Варим варенье. Варим варенье на медленном огне в течение 15-20 минут, периодически снимая пену. Разливаем варенье. Готовое варенье снимем с огня, разольем в стерилизованные банки и закроем крышками. Сохраняем варенье. Варенье из крыжовника можно хранить в прохладном месте в течение года.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.