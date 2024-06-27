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30 минут и готово: рецепт варенья из крыжовника

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Это варенье получается очень вкусным и ароматным (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 27 июня 2024, 09:13
Это варенье получается очень вкусным и ароматным (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Это варенье станет отличным дополнением к чаю.

Лето щедро дарит нам свои щедроты: спелые ягоды, душистые травы, ласковое солнце. Самое время сохранить тепло летних дней в сладких заготовках, которые согреют душу в холодные зимние вечера.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом варенья из крыжовника – простого, но невероятно вкусного, которое станет украшением любого чаепития.

Ингредиенты:

  • Крыжовник – 1 кг
  • Сахар – 800 г
  • Вода – 200 мл
  • Мята – 2-3 веточки (по желанию)
  • Ваниль – 1 стручок (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовим крыжовник. Ягоды крыжовника тщательно промоем, удалим плодоножки. По желанию, можно очистить крыжовник от кожуры.
  2. Варим сироп. В кастрюлю нальем воду, добавим сахар и доведем до кипения. Постоянно помешивая, варим сироп в течение 5 минут, чтобы сахар полностью растворился.
  3. Добавляем крыжовник. В кипящий сироп выложим крыжовник и мягко перемешаем. Добавим ваниль (по желанию).
  4. Варим варенье. Варим варенье на медленном огне в течение 15-20 минут, периодически снимая пену.
  5. Разливаем варенье. Готовое варенье снимем с огня, разольем в стерилизованные банки и закроем крышками.
  6. Сохраняем варенье. Варенье из крыжовника можно хранить в прохладном месте в течение года.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.

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#Рецепт #Варенье #еда-Телеграф