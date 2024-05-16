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Попробовав их, вы станете вегетарианцем: рецепт капустных оладий с яйцом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти оладьи получаются очень ароматными и вкусными (изображение создано с помощью ИИ)
Эти оладьи получаются очень ароматными и вкусными (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эти оладьи станут любимым блюдом вегетарианцев.

Капустные оладьи – это простое, но очень вкусное блюдо, которое готовится из доступных ингредиентов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом румяных и ароматных капустных оладий с яйцом, которые станут вашим любимым! Также предлагаем рецепт панкейков со шпинатом.

Ингредиенты:

  • 500 г капусты
  • 1 луковица
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. муки
  • 1 ст. л. манки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Соль и перец по вкусу
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Нашинкуйте капусту: Капусту мелко нашинкуйте.
  2. Обжарьте лук: Лук мелко нашинкуйте и обжарьте на растительном масле до мягкости.
  3. Смешайте ингредиенты: В большой миске смешайте капусту, обжаренный лук, яйцо, муку, манку, разрыхлитель, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  4. Сформируйте оладьи: Из теста сформуйте оладьи.
  5. Обжарьте оладьи: Разогрейте масло на сковороде и обжарьте оладьи по бокам до золотистого цвета.
  6. Подавайте: Подавайте оладьи горячими со сметаной, йогуртом или любимым соусом.

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