Попробовав их, вы станете вегетарианцем: рецепт капустных оладий с яйцом
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Эти оладьи станут любимым блюдом вегетарианцев.
Капустные оладьи – это простое, но очень вкусное блюдо, которое готовится из доступных ингредиентов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом румяных и ароматных капустных оладий с яйцом, которые станут вашим любимым! Также предлагаем рецепт панкейков со шпинатом.
Ингредиенты:
- 500 г капусты
- 1 луковица
- 1 яйцо
- 2 ст. л. муки
- 1 ст. л. манки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Соль и перец по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление:
- Нашинкуйте капусту: Капусту мелко нашинкуйте.
- Обжарьте лук: Лук мелко нашинкуйте и обжарьте на растительном масле до мягкости.
- Смешайте ингредиенты: В большой миске смешайте капусту, обжаренный лук, яйцо, муку, манку, разрыхлитель, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Сформируйте оладьи: Из теста сформуйте оладьи.
- Обжарьте оладьи: Разогрейте масло на сковороде и обжарьте оладьи по бокам до золотистого цвета.
- Подавайте: Подавайте оладьи горячими со сметаной, йогуртом или любимым соусом.
Недавно "Телеграф" писал рецепт постного печенья без яиц и масла, которое очень дешево приготовить. А если хочется чего-то необычного, предлагаем рецепт "королевских" блинов.