Попробовав их, вы станете вегетарианцем: рецепт капустных оладий с яйцом

Эти оладьи станут любимым блюдом вегетарианцев.

Капустные оладьи – это простое, но очень вкусное блюдо, которое готовится из доступных ингредиентов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом румяных и ароматных капустных оладий с яйцом, которые станут вашим любимым! Также предлагаем рецепт панкейков со шпинатом.

Ингредиенты:

500 г капусты

1 луковица

1 яйцо

2 ст. л. муки

1 ст. л. манки

1 ч. л. разрыхлителя

Соль и перец по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

Нашинкуйте капусту: Капусту мелко нашинкуйте. Обжарьте лук: Лук мелко нашинкуйте и обжарьте на растительном масле до мягкости. Смешайте ингредиенты: В большой миске смешайте капусту, обжаренный лук, яйцо, муку, манку, разрыхлитель, соль и перец. Хорошо перемешайте. Сформируйте оладьи: Из теста сформуйте оладьи. Обжарьте оладьи: Разогрейте масло на сковороде и обжарьте оладьи по бокам до золотистого цвета. Подавайте: Подавайте оладьи горячими со сметаной, йогуртом или любимым соусом.

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