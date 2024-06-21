На Троицу эта рыбка должна стоять у вас на столе: роскошное готовящееся на "раз-два" блюдо

Прекрасное блюдо — рыба хранит нежную и сочную текстуру

Лето уже на острие, и это отличная возможность насладиться не только теплом солнца, но и ароматом свежеприготовленной рыбы на природе. Мы рассказывали, как вкусно приготовить шашлык. Однако вместо него попытайтесь приготовить жареного карпа – это не так сложно, как кажется, и результат вас приятно удивит!

Для этого рецепта вам понадобится большая сковорода. Если ее нет, следует разрезать рыбу на порционные куски. Рыбку можно готовить как на природе, поставив сковороду на гриль и просто на кухне. Подробным рецептом поделились на портале "Госпожа Стефа".

Ингредиенты:

1 карп

лук и зелень (петрушка, укроп)

пшеничная или кукурузная мука

соль

черный перец горошком

масло для жарки

Способ приготовления:

Подготовьте рыбу. Очистите карпа от чешуи, удалите жабры и внутренности. Острым ножом сделайте по бокам рыбы надрезы с интервалом 1,5-2 см, глубиной до 1 см (но не до конца). Посолите и поперчите рыбу изнутри и снаружи. Нафаршируйте брюшко луком и зеленью. Оставьте мариноваться минимум на 1 час (или больше). Разогрейте в сковороде масло (ее должно быть достаточно, чтобы рыба "купалась" в ней). Просушите карпа бумажным полотенцем и обваляйте в муке (кукурузная мука меньше горит, но дает грубую корочку, пшеничную – наоборот). Уберите лишнюю муку. Обжарьте рыбу на сильном огне до золотистой и хрустящей корочки с одной стороны. Переверните, придвиньте сковороду на более холодное место на гриле и жарьте еще 5-7 минут, прижав рыбу лопаткой. Готового карпа выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Подавайте с луком, зеленью, свежими огурцами и помидорами.

Такая рыбка точно станет украшением стола на Троице. Мы говорили, что еще в этот день должно стоять на праздничном столе.