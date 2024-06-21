На Троицу эта рыбка должна стоять у вас на столе: роскошное готовящееся на "раз-два" блюдо
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Прекрасное блюдо — рыба хранит нежную и сочную текстуру
Лето уже на острие, и это отличная возможность насладиться не только теплом солнца, но и ароматом свежеприготовленной рыбы на природе. Мы рассказывали, как вкусно приготовить шашлык. Однако вместо него попытайтесь приготовить жареного карпа – это не так сложно, как кажется, и результат вас приятно удивит!
Для этого рецепта вам понадобится большая сковорода. Если ее нет, следует разрезать рыбу на порционные куски. Рыбку можно готовить как на природе, поставив сковороду на гриль и просто на кухне. Подробным рецептом поделились на портале "Госпожа Стефа".
Ингредиенты:
- 1 карп
- лук и зелень (петрушка, укроп)
- пшеничная или кукурузная мука
- соль
- черный перец горошком
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Подготовьте рыбу. Очистите карпа от чешуи, удалите жабры и внутренности. Острым ножом сделайте по бокам рыбы надрезы с интервалом 1,5-2 см, глубиной до 1 см (но не до конца).
- Посолите и поперчите рыбу изнутри и снаружи. Нафаршируйте брюшко луком и зеленью. Оставьте мариноваться минимум на 1 час (или больше).
- Разогрейте в сковороде масло (ее должно быть достаточно, чтобы рыба "купалась" в ней). Просушите карпа бумажным полотенцем и обваляйте в муке (кукурузная мука меньше горит, но дает грубую корочку, пшеничную – наоборот). Уберите лишнюю муку.
- Обжарьте рыбу на сильном огне до золотистой и хрустящей корочки с одной стороны. Переверните, придвиньте сковороду на более холодное место на гриле и жарьте еще 5-7 минут, прижав рыбу лопаткой.
- Готового карпа выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Подавайте с луком, зеленью, свежими огурцами и помидорами.
Такая рыбка точно станет украшением стола на Троице. Мы говорили, что еще в этот день должно стоять на праздничном столе.