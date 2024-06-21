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Варенье из персиков: солнечное лето в каждой баночке

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Этот джем получается очень ароматным и вкусным (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 21 июня 2024, 10:51
Этот джем получается очень ароматным и вкусным (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы любите персики, предлагаем сделать из них варенье, чтобы наслаждаться ими даже зимой.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные персики, наполненные теплом солнца и ароматом летнего ветра. Самое время позаботиться о том, чтобы сохранить эту чудесную ягоду на зиму, чтобы в холодные дни насладиться ее невероятным вкусом.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить персиковое варенье, которое станет великолепной начинкой для пирогов, вареников, блинов или просто вкусным десертом.

Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

  • 1 кг персиков
  • 500 г сахара
  • 100 мл воды
  • 1/2 ч. л. лимонной кислоты

Приготовление:

  1. Персики переберите, удалите плодоножку.
  2. Нарежьте персики на кусочки.
  3. В кастрюлю с водой добавьте сахар и доведите до кипения.
  4. Добавьте персики и варите в течение 15–20 минут, периодически снимая пену.
  5. Добавьте лимонную кислоту и варите еще 2-3 минуты.
  6. Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам.
  7. Закатайте банки крышками.
  8. Переверните банки вверх дном и оставьте охлаждаться.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.

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#Рецепт #Варенье #еда-Телеграф