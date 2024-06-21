Варенье из персиков: солнечное лето в каждой баночке
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Если вы любите персики, предлагаем сделать из них варенье, чтобы наслаждаться ими даже зимой.
Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные персики, наполненные теплом солнца и ароматом летнего ветра. Самое время позаботиться о том, чтобы сохранить эту чудесную ягоду на зиму, чтобы в холодные дни насладиться ее невероятным вкусом.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить персиковое варенье, которое станет великолепной начинкой для пирогов, вареников, блинов или просто вкусным десертом.
Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- 1 кг персиков
- 500 г сахара
- 100 мл воды
- 1/2 ч. л. лимонной кислоты
Приготовление:
- Персики переберите, удалите плодоножку.
- Нарежьте персики на кусочки.
- В кастрюлю с водой добавьте сахар и доведите до кипения.
- Добавьте персики и варите в течение 15–20 минут, периодически снимая пену.
- Добавьте лимонную кислоту и варите еще 2-3 минуты.
- Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам.
- Закатайте банки крышками.
- Переверните банки вверх дном и оставьте охлаждаться.
Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.