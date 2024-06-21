Варенье из персиков: солнечное лето в каждой баночке

Если вы любите персики, предлагаем сделать из них варенье, чтобы наслаждаться ими даже зимой.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные персики, наполненные теплом солнца и ароматом летнего ветра. Самое время позаботиться о том, чтобы сохранить эту чудесную ягоду на зиму, чтобы в холодные дни насладиться ее невероятным вкусом.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить персиковое варенье, которое станет великолепной начинкой для пирогов, вареников, блинов или просто вкусным десертом.

Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

1 кг персиков

500 г сахара

100 мл воды

1/2 ч. л. лимонной кислоты

Приготовление:

Персики переберите, удалите плодоножку. Нарежьте персики на кусочки. В кастрюлю с водой добавьте сахар и доведите до кипения. Добавьте персики и варите в течение 15–20 минут, периодически снимая пену. Добавьте лимонную кислоту и варите еще 2-3 минуты. Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам. Закатайте банки крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте охлаждаться.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.