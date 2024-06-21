Сырная запеканка из брокколи: вкусное и полезное блюдо
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Эту запеканку очень просто и легко готовить.
Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – свежие овощи и зелень, которые становятся основой для множества легких и полезных блюд. Сегодня мы предлагаем вам отведать ароматную запеканку, сочетающую в себе нежность сыра, сочность брокколи и ароматные специи.
Ингредиенты:
- 500 г сыра твердых сортов (чеддер, гауда, пармезан)
- 400 г брокколи
- 3 яйца
- 200 мл молока
- 100 г сливочного масла
- 2 ст. л. муки
- 1/2 ч. л. мускатного ореха
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Брокколи разберите на соцветие и отварите в подсоленной воде в течение 5 минут.
- Сыр натрите на терке.
- В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте в течение 1 минуты.
- Постепенно добавьте молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Доведите до кипения.
- Снимите с огня и добавьте мускатный орех, соль и перец.
- В миске взбейте яйца и добавьте тертый творог.
- Добавьте в творожную массу молочный соус и хорошо перемешайте.
- Добавьте брокколи и снова перемешайте.
- Выложите массу в смазанную маслом форму для запекания.
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут до золотистой корочки.
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