Сырная запеканка из брокколи: вкусное и полезное блюдо

Эту запеканку очень просто и легко готовить.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – свежие овощи и зелень, которые становятся основой для множества легких и полезных блюд. Сегодня мы предлагаем вам отведать ароматную запеканку, сочетающую в себе нежность сыра, сочность брокколи и ароматные специи.

Ингредиенты:

500 г сыра твердых сортов (чеддер, гауда, пармезан)

400 г брокколи

3 яйца

200 мл молока

100 г сливочного масла

2 ст. л. муки

1/2 ч. л. мускатного ореха

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Брокколи разберите на соцветие и отварите в подсоленной воде в течение 5 минут. Сыр натрите на терке. В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте в течение 1 минуты. Постепенно добавьте молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте мускатный орех, соль и перец. В миске взбейте яйца и добавьте тертый творог. Добавьте в творожную массу молочный соус и хорошо перемешайте. Добавьте брокколи и снова перемешайте. Выложите массу в смазанную маслом форму для запекания. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут до золотистой корочки.

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