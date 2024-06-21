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Сырная запеканка из брокколи: вкусное и полезное блюдо

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эта запеканка станет отличным вариантом перекуса (изображение создано с помощью ИИ)
Эта запеканка станет отличным вариантом перекуса (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эту запеканку очень просто и легко готовить.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – свежие овощи и зелень, которые становятся основой для множества легких и полезных блюд. Сегодня мы предлагаем вам отведать ароматную запеканку, сочетающую в себе нежность сыра, сочность брокколи и ароматные специи.

Ингредиенты:

  • 500 г сыра твердых сортов (чеддер, гауда, пармезан)
  • 400 г брокколи
  • 3 яйца
  • 200 мл молока
  • 100 г сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 1/2 ч. л. мускатного ореха
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Брокколи разберите на соцветие и отварите в подсоленной воде в течение 5 минут.
  2. Сыр натрите на терке.
  3. В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте в течение 1 минуты.
  4. Постепенно добавьте молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Доведите до кипения.
  5. Снимите с огня и добавьте мускатный орех, соль и перец.
  6. В миске взбейте яйца и добавьте тертый творог.
  7. Добавьте в творожную массу молочный соус и хорошо перемешайте.
  8. Добавьте брокколи и снова перемешайте.
  9. Выложите массу в смазанную маслом форму для запекания.
  10. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут до золотистой корочки.

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