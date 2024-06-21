Белый хлеб на сухих дрожжах: ароматный и пышный
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Приготовление этого хлеба не займет много времени и сил.
Аромат свежеиспеченного хлеба – это запах уюта, тепла и домашнего очага. Сегодня мы предлагаем вам испечь белый хлеб по простому рецепту, который по силам даже начинающим. Также советуем попробовать французские тосты с клубникой.
Этот рецепт не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит. Ваш дом наполнится невероятным ароматом, а на столе появится румяная, душистая хлебина, которая станет отличным дополнением к любой трапезе. Об этом пишет Униан.
Ингредиенты:
- 500 г муки пшеничной
- 300 мл теплой воды
- 1 ч. л. сухих дрожжей
- 1 ч. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 2 ст. л. растительного масла
Приготовление:
- В миске смешайте муку, дрожжи, сахар и соль.
- Добавьте тёплую воду и растительное масло.
- Замесите тесто сначала ложкой, а затем руками. Тесто должно быть мягким, эластичным и не прилипать к рукам.
- Миску с тестом накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час, чтобы тесто подошло.
- Подойдя, тесто обомните и сформуйте из него круглую булку.
- Выложите булку в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой.
- Накройте полотенцем и снова поставьте в теплое место на 30 минут, чтобы тесто подошло.
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
- Выпекайте хлеб в течение 30-40 минут до золотистой корочки.
- Готовый хлеб извлеките из духовки, дайте ему немного остыть, а затем нарежьте ломтиками.
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