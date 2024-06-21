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Белый хлеб на сухих дрожжах: ароматный и пышный

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эта выпечка станет отличным основанием для бутербродов (изображение создано с помощью ИИ)
Эта выпечка станет отличным основанием для бутербродов (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого хлеба не займет много времени и сил.

Аромат свежеиспеченного хлеба – это запах уюта, тепла и домашнего очага. Сегодня мы предлагаем вам испечь белый хлеб по простому рецепту, который по силам даже начинающим. Также советуем попробовать французские тосты с клубникой.

Этот рецепт не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит. Ваш дом наполнится невероятным ароматом, а на столе появится румяная, душистая хлебина, которая станет отличным дополнением к любой трапезе. Об этом пишет Униан.

Ингредиенты:

  • 500 г муки пшеничной
  • 300 мл теплой воды
  • 1 ч. л. сухих дрожжей
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 2 ст. л. растительного масла

Приготовление:

  1. В миске смешайте муку, дрожжи, сахар и соль.
  2. Добавьте тёплую воду и растительное масло.
  3. Замесите тесто сначала ложкой, а затем руками. Тесто должно быть мягким, эластичным и не прилипать к рукам.
  4. Миску с тестом накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час, чтобы тесто подошло.
  5. Подойдя, тесто обомните и сформуйте из него круглую булку.
  6. Выложите булку в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой.
  7. Накройте полотенцем и снова поставьте в теплое место на 30 минут, чтобы тесто подошло.
  8. Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
  9. Выпекайте хлеб в течение 30-40 минут до золотистой корочки.
  10. Готовый хлеб извлеките из духовки, дайте ему немного остыть, а затем нарежьте ломтиками.

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#Рецепт #Хлеб #еда-Телеграф