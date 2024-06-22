Свежесть в каждой ложке: 3 невероятные идеи салатов на Зеленые праздники
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Салаты по этим рецептам получаются яркими, с ноткой подлинности
Уже в воскресенье, 23 июня, украинцы отмечают большой церковный праздник — Троицу. Меню для праздничного стола подразумевает использование большого количества зелени, поэтому в него идеально вписываются простые и свежие салаты с нотками аутентики.
Специально к Троице мы подобрали три оригинальных и ярких рецепта. Как их готовить, поведали на портале panistefa.com.
Мизерия из свежих огурцов и брынзы по рецепту Дарии Цвек
Этот простой, но невероятно вкусный салат – настоящая классика украинской кухни. Свежие огурцы, ароматная брынза, нежная сметана, пикантный укроп – все идеально сочетается. Это не только отличная закуска, но и удачный весенний гарнир к мясным блюдам.
Ингредиенты:
- 500 г огурцов
- 150 г брынзы
- 200 г сметаны
- пучок укропа
Способ приготовления:
- Огурцы хорошо помыть, очистить от кожуры. Нарезать тонкими ломтиками.
- Сложить огурцы в миску, не солить. Залить сметаной.
- Сверху посыпать тертой или измельченной брынзой. Добавить измельченный укроп.
- После этого салат нужно перемешать и сразу же подавать на стол. Уже на столе можно немного подсолить.
Бита мизерия
Мизерией называют простой салат из дешевых сезонных продуктов. Свежие овощи стоят мизер, потому и мизерия. Сочные огурцы, хрустящий перец, ароматная кинза и ореховый вкус арахиса – все это создает невероятную гамму вкусов. А благодаря "битым" огурцам, салат получается невероятно сочным и пропитанным маринадом.
Ингредиенты:
- 2 средних огурца "с прыщиками"
- 1/4 красного сладкого перца
- 1/8 красного острого перца
- пучок кинзы
- соль
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. сезамового масла
- 1 ч. л. меда
- 1 ст. л. очищенного толченого арахиса
Способ приготовления:
- Огурцы хорошо промыть, отрезать кончики и плодоножки. Посредством овощечистки сделать легкие продольные полоски, не снимая всю кожуру. Разрезать огурцы пополам и ложечкой удалить семена.
- Положите огурцы срезом вниз на доску. Немного отбить их плоской стороной ножа, чтобы они потрескались на случайные кусочки.
- Нарезать огурцы поперек на кусочки, посолить и оставить на 5 минут, чтобы сок пустили. Затем слить сок.
- Смешать соевый соус, сезамовое масло и мед. Нарезать кинзу и оба перца достаточно крупно. Соединить огурцы с зеленью и перцем, полить заправкой и посыпать арахисом.
Салат из клубники и козьего сыра
Свежий и яркий салат с козьим сыром, клубникой и зеленью. В считанные минуты можно создать изысканное и ароматное блюдо, которое станет украшением любого стола.
Ингредиенты:
- 100 г козьего сыра
- 200 г клубники
- горсть руколы
- несколько помидоров черри
- несколько листиков базилика и чабреца
- оливковое масло
- черный кунжут
Способ приготовления:
- Нарежьте клубнику пополам или на четвертки, козьий сыр – ломтиками, помидоры черри – пополам. Порвите рукколу, добавьте листики базилика и чабреца.
- Соедините все ингредиенты в миске. Полейте оливковым маслом.
- Посыпьте черным кунжутом. Перемешайте и наслаждайтесь!
Эти закуски будут успешно оттенять основные блюда и точно станут ярким акцентом на праздничном столе. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную закуску, которую подают в половинках отварных яиц.