Свежесть в каждой ложке: 3 невероятные идеи салатов на Зеленые праздники

Салаты по этим рецептам получаются яркими, с ноткой подлинности

Уже в воскресенье, 23 июня, украинцы отмечают большой церковный праздник — Троицу. Меню для праздничного стола подразумевает использование большого количества зелени, поэтому в него идеально вписываются простые и свежие салаты с нотками аутентики.

Специально к Троице мы подобрали три оригинальных и ярких рецепта. Как их готовить, поведали на портале panistefa.com.

Мизерия из свежих огурцов и брынзы по рецепту Дарии Цвек

Этот простой, но невероятно вкусный салат – настоящая классика украинской кухни. Свежие огурцы, ароматная брынза, нежная сметана, пикантный укроп – все идеально сочетается. Это не только отличная закуска, но и удачный весенний гарнир к мясным блюдам.

Ингредиенты:

500 г огурцов

150 г брынзы

200 г сметаны

пучок укропа

Способ приготовления:

Огурцы хорошо помыть, очистить от кожуры. Нарезать тонкими ломтиками. Сложить огурцы в миску, не солить. Залить сметаной. Сверху посыпать тертой или измельченной брынзой. Добавить измельченный укроп. После этого салат нужно перемешать и сразу же подавать на стол. Уже на столе можно немного подсолить.

Бита мизерия

Мизерией называют простой салат из дешевых сезонных продуктов. Свежие овощи стоят мизер, потому и мизерия. Сочные огурцы, хрустящий перец, ароматная кинза и ореховый вкус арахиса – все это создает невероятную гамму вкусов. А благодаря "битым" огурцам, салат получается невероятно сочным и пропитанным маринадом.

Битые огурцы делают салат аппетитным и промаринованным

Ингредиенты:

2 средних огурца "с прыщиками"

1/4 красного сладкого перца

1/8 красного острого перца

пучок кинзы

соль

1 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. сезамового масла

1 ч. л. меда

1 ст. л. очищенного толченого арахиса

Способ приготовления:

Огурцы хорошо промыть, отрезать кончики и плодоножки. Посредством овощечистки сделать легкие продольные полоски, не снимая всю кожуру. Разрезать огурцы пополам и ложечкой удалить семена. Положите огурцы срезом вниз на доску. Немного отбить их плоской стороной ножа, чтобы они потрескались на случайные кусочки. Нарезать огурцы поперек на кусочки, посолить и оставить на 5 минут, чтобы сок пустили. Затем слить сок. Смешать соевый соус, сезамовое масло и мед. Нарезать кинзу и оба перца достаточно крупно. Соединить огурцы с зеленью и перцем, полить заправкой и посыпать арахисом.

Салат из клубники и козьего сыра

Свежий и яркий салат с козьим сыром, клубникой и зеленью. В считанные минуты можно создать изысканное и ароматное блюдо, которое станет украшением любого стола.

Ингредиенты:

100 г козьего сыра

200 г клубники

горсть руколы

несколько помидоров черри

несколько листиков базилика и чабреца

оливковое масло

черный кунжут

Способ приготовления:

Нарежьте клубнику пополам или на четвертки, козьий сыр – ломтиками, помидоры черри – пополам. Порвите рукколу, добавьте листики базилика и чабреца. Соедините все ингредиенты в миске. Полейте оливковым маслом. Посыпьте черным кунжутом. Перемешайте и наслаждайтесь!

Эти закуски будут успешно оттенять основные блюда и точно станут ярким акцентом на праздничном столе. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную закуску, которую подают в половинках отварных яиц.