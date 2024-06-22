Укр

Свежесть в каждой ложке: 3 невероятные идеи салатов на Зеленые праздники

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Свежие и оригинальные закуски
Свежие и оригинальные закуски. Фото panistefa.com

Салаты по этим рецептам получаются яркими, с ноткой подлинности

Уже в воскресенье, 23 июня, украинцы отмечают большой церковный праздник — Троицу. Меню для праздничного стола подразумевает использование большого количества зелени, поэтому в него идеально вписываются простые и свежие салаты с нотками аутентики.

Специально к Троице мы подобрали три оригинальных и ярких рецепта. Как их готовить, поведали на портале panistefa.com.

Мизерия из свежих огурцов и брынзы по рецепту Дарии Цвек

Этот простой, но невероятно вкусный салат – настоящая классика украинской кухни. Свежие огурцы, ароматная брынза, нежная сметана, пикантный укроп – все идеально сочетается. Это не только отличная закуска, но и удачный весенний гарнир к мясным блюдам.

Ингредиенты:

  • 500 г огурцов
  • 150 г брынзы
  • 200 г сметаны
  • пучок укропа

Способ приготовления:

  1. Огурцы хорошо помыть, очистить от кожуры. Нарезать тонкими ломтиками.
  2. Сложить огурцы в миску, не солить. Залить сметаной.
  3. Сверху посыпать тертой или измельченной брынзой. Добавить измельченный укроп.
  4. После этого салат нужно перемешать и сразу же подавать на стол. Уже на столе можно немного подсолить.

Бита мизерия

Мизерией называют простой салат из дешевых сезонных продуктов. Свежие овощи стоят мизер, потому и мизерия. Сочные огурцы, хрустящий перец, ароматная кинза и ореховый вкус арахиса – все это создает невероятную гамму вкусов. А благодаря "битым" огурцам, салат получается невероятно сочным и пропитанным маринадом.

салат с огурцами
Битые огурцы делают салат аппетитным и промаринованным

Ингредиенты:

  • 2 средних огурца "с прыщиками"
  • 1/4 красного сладкого перца
  • 1/8 красного острого перца
  • пучок кинзы
  • соль
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. сезамового масла
  • 1 ч. л. меда
  • 1 ст. л. очищенного толченого арахиса

Способ приготовления:

  1. Огурцы хорошо промыть, отрезать кончики и плодоножки. Посредством овощечистки сделать легкие продольные полоски, не снимая всю кожуру. Разрезать огурцы пополам и ложечкой удалить семена.
  2. Положите огурцы срезом вниз на доску. Немного отбить их плоской стороной ножа, чтобы они потрескались на случайные кусочки.
  3. Нарезать огурцы поперек на кусочки, посолить и оставить на 5 минут, чтобы сок пустили. Затем слить сок.
  4. Смешать соевый соус, сезамовое масло и мед. Нарезать кинзу и оба перца достаточно крупно. Соединить огурцы с зеленью и перцем, полить заправкой и посыпать арахисом.

Салат из клубники и козьего сыра

Свежий и яркий салат с козьим сыром, клубникой и зеленью. В считанные минуты можно создать изысканное и ароматное блюдо, которое станет украшением любого стола.

Ингредиенты:

  • 100 г козьего сыра
  • 200 г клубники
  • горсть руколы
  • несколько помидоров черри
  • несколько листиков базилика и чабреца
  • оливковое масло
  • черный кунжут

Способ приготовления:

  1. Нарежьте клубнику пополам или на четвертки, козьий сыр – ломтиками, помидоры черри – пополам. Порвите рукколу, добавьте листики базилика и чабреца.
  2. Соедините все ингредиенты в миске. Полейте оливковым маслом.
  3. Посыпьте черным кунжутом. Перемешайте и наслаждайтесь!

Эти закуски будут успешно оттенять основные блюда и точно станут ярким акцентом на праздничном столе. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную закуску, которую подают в половинках отварных яиц.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Огурцы #Троица