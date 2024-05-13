Лучший способ полакомиться молодой капустой - оладьи: не остановитесь, пока все не съедите

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Хрустящие оладьи из молодой капусты
Хрустящие оладьи из молодой капусты. Фото shuba.life

Блюдо получается нежным и очень сочным

Без капусты сложно представить нашу жизнь. Мы готовим с ней любимые голубцы или тушим с различными добавками.

Сейчас начинается сезон молодой капусты. Вместе с Рicante Сooking предлагаем побаловать близких необычными блинами из этого овоща. Попробовав раз, семья будет просить их снова и снова.

Как приготовить капустные блины

Ингредиенты на 4-6 порций:

  • 500 г нашинкованной молодой капусты;
  • 1 ч.л. соли;
  • 1 ч. л. гранулированного чеснока;
  • 3 куриных яйца;
  • 3 ст.л. 15% сметаны;
  • 40 г муки;
  • 20 г картофельного крахмала;

Для соуса:

  • 200 г сметаны 15%;
  • 1 ч.л. гранулированного чеснока;
  • 1 ч. л. сушеного лука;
  • немного измельченного зеленого лука.

Способ приготовления:

  1. Капусту выкладываем в глубокую миску, солим, добавляем чеснок, разминаем и оставляем на 10 минут.
  2. В отдельной посуде смешиваем яйца, муку, крахмал и сметану, все перемешиваем до однородного состояния.
  3. В тесто добавляем капусту, все тщательно перемешиваем и формируем оладьи.
  4. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем оладьи и обжариваем их с обеих сторон до готовности.
  5. В отдельной миске смешиваем все ингредиенты для соуса, кроме лука.
  6. На оладьи выкладываем немного соуса, посыпаем измельченным луком и подаем к столу.

Капусту можно очень вкусно запечь в духовке. Попробуйте — возможно, вам понравится.

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