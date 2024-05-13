Лучший способ полакомиться молодой капустой - оладьи: не остановитесь, пока все не съедите

Блюдо получается нежным и очень сочным

Без капусты сложно представить нашу жизнь. Мы готовим с ней любимые голубцы или тушим с различными добавками.

Сейчас начинается сезон молодой капусты. Вместе с Рicante Сooking предлагаем побаловать близких необычными блинами из этого овоща. Попробовав раз, семья будет просить их снова и снова.

Как приготовить капустные блины

Ингредиенты на 4-6 порций:

500 г нашинкованной молодой капусты;

1 ч.л. соли;

1 ч. л. гранулированного чеснока;

3 куриных яйца;

3 ст.л. 15% сметаны;

40 г муки;

20 г картофельного крахмала;

Для соуса:

200 г сметаны 15%;

1 ч.л. гранулированного чеснока;

1 ч. л. сушеного лука;

немного измельченного зеленого лука.

Способ приготовления:

Капусту выкладываем в глубокую миску, солим, добавляем чеснок, разминаем и оставляем на 10 минут. В отдельной посуде смешиваем яйца, муку, крахмал и сметану, все перемешиваем до однородного состояния. В тесто добавляем капусту, все тщательно перемешиваем и формируем оладьи. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем оладьи и обжариваем их с обеих сторон до готовности. В отдельной миске смешиваем все ингредиенты для соуса, кроме лука. На оладьи выкладываем немного соуса, посыпаем измельченным луком и подаем к столу.

Капусту можно очень вкусно запечь в духовке. Попробуйте — возможно, вам понравится.