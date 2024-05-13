Лучший способ полакомиться молодой капустой - оладьи: не остановитесь, пока все не съедите
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Блюдо получается нежным и очень сочным
Без капусты сложно представить нашу жизнь. Мы готовим с ней любимые голубцы или тушим с различными добавками.
Сейчас начинается сезон молодой капусты. Вместе с Рicante Сooking предлагаем побаловать близких необычными блинами из этого овоща. Попробовав раз, семья будет просить их снова и снова.
Как приготовить капустные блины
Ингредиенты на 4-6 порций:
- 500 г нашинкованной молодой капусты;
- 1 ч.л. соли;
- 1 ч. л. гранулированного чеснока;
- 3 куриных яйца;
- 3 ст.л. 15% сметаны;
- 40 г муки;
- 20 г картофельного крахмала;
Для соуса:
- 200 г сметаны 15%;
- 1 ч.л. гранулированного чеснока;
- 1 ч. л. сушеного лука;
- немного измельченного зеленого лука.
Способ приготовления:
- Капусту выкладываем в глубокую миску, солим, добавляем чеснок, разминаем и оставляем на 10 минут.
- В отдельной посуде смешиваем яйца, муку, крахмал и сметану, все перемешиваем до однородного состояния.
- В тесто добавляем капусту, все тщательно перемешиваем и формируем оладьи.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем оладьи и обжариваем их с обеих сторон до готовности.
- В отдельной миске смешиваем все ингредиенты для соуса, кроме лука.
- На оладьи выкладываем немного соуса, посыпаем измельченным луком и подаем к столу.
Капусту можно очень вкусно запечь в духовке. Попробуйте — возможно, вам понравится.