Салат может быть и десертом: этот фруктовый салат с йогуртом поразит любого ребенка

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Автор
Этот салат станет любимым летним десертом (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 21 июня 2024, 12:07
Этот салат станет любимым летним десертом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого десерта не займет много времени.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные фрукты и ягоды, которые становятся основой для множества освежающих и полезных десертов. Сегодня мы предлагаем вам приготовить Фруктовый салат с йогуртом, который станет отличным дополнением к вашему завтраку, обеду или ужину.

Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит.

Это не только вкусный, но полезный десерт. Фрукты и ягоды богаты витаминами, минералами и клетчаткой, что делает их незаменимыми продуктами питания. А йогурт придаст салату нежный сливочный вкус и полезную бифидобактерию.

Ингредиенты:

  • 2 яблока
  • 1 банан
  • 1 апельсин
  • 100 г клубники
  • 100 г черники
  • 200 г натурального йогурта
  • 1 ст. л. меда (по желанию)

Приготовление:

  1. Яблоки помойте и нарежьте кубиками.
  2. Банан очистите от кожуры и нарежьте кружочками.
  3. Апельсин очистите от кожуры и разделите на дольки.
  4. Клубнику и чернику помойте.
  5. В миске смешайте яблоки, банан, апельсин, клубнику и чернику.
  6. Добавьте йогурт и мед (по желанию).
  7. Перемешайте салат и подавайте к столу.

А если есть дома клубника, можно приготовить с ней пикантный салат. Также, предлагаем рецепт салата из персиков и клубники.

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