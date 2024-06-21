Салат может быть и десертом: этот фруктовый салат с йогуртом поразит любого ребенка

Приготовление этого десерта не займет много времени.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные фрукты и ягоды, которые становятся основой для множества освежающих и полезных десертов. Сегодня мы предлагаем вам приготовить Фруктовый салат с йогуртом, который станет отличным дополнением к вашему завтраку, обеду или ужину.

Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит.

Это не только вкусный, но полезный десерт. Фрукты и ягоды богаты витаминами, минералами и клетчаткой, что делает их незаменимыми продуктами питания. А йогурт придаст салату нежный сливочный вкус и полезную бифидобактерию.

Ингредиенты:

2 яблока

1 банан

1 апельсин

100 г клубники

100 г черники

200 г натурального йогурта

1 ст. л. меда (по желанию)

Приготовление:

Яблоки помойте и нарежьте кубиками. Банан очистите от кожуры и нарежьте кружочками. Апельсин очистите от кожуры и разделите на дольки. Клубнику и чернику помойте. В миске смешайте яблоки, банан, апельсин, клубнику и чернику. Добавьте йогурт и мед (по желанию). Перемешайте салат и подавайте к столу.

А если есть дома клубника, можно приготовить с ней пикантный салат. Также, предлагаем рецепт салата из персиков и клубники.