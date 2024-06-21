Салат может быть и десертом: этот фруктовый салат с йогуртом поразит любого ребенка
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Приготовление этого десерта не займет много времени.
Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные фрукты и ягоды, которые становятся основой для множества освежающих и полезных десертов. Сегодня мы предлагаем вам приготовить Фруктовый салат с йогуртом, который станет отличным дополнением к вашему завтраку, обеду или ужину.
Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит.
Это не только вкусный, но полезный десерт. Фрукты и ягоды богаты витаминами, минералами и клетчаткой, что делает их незаменимыми продуктами питания. А йогурт придаст салату нежный сливочный вкус и полезную бифидобактерию.
Ингредиенты:
- 2 яблока
- 1 банан
- 1 апельсин
- 100 г клубники
- 100 г черники
- 200 г натурального йогурта
- 1 ст. л. меда (по желанию)
Приготовление:
- Яблоки помойте и нарежьте кубиками.
- Банан очистите от кожуры и нарежьте кружочками.
- Апельсин очистите от кожуры и разделите на дольки.
- Клубнику и чернику помойте.
- В миске смешайте яблоки, банан, апельсин, клубнику и чернику.
- Добавьте йогурт и мед (по желанию).
- Перемешайте салат и подавайте к столу.
А если есть дома клубника, можно приготовить с ней пикантный салат. Также, предлагаем рецепт салата из персиков и клубники.