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Из этих двух ягод получится невероятный джем: сочетание, которое порадует вас зимой

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот джем получается очень ароматным и вкусным (изображение создано с помощью ИИ)
Этот джем получается очень ароматным и вкусным (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Такой джем станет отличным дополнением к блинам и другим блюдам.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные ягоды, которые становятся основой для множества ароматных и вкусных заготовок. Сегодня мы предлагаем вам приготовить джем из красной смородины и клубники, который станет прекрасным дополнением к вашим завтракам, блинам, тостам или просто вкусным лакомствам.

Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

  • 500 г черной смородины
  • 500 г клубники
  • 500 г сахара
  • 1/2 ч. л. лимонной кислоты

Приготовление:

  1. Смородину переберите, удалите плодоножки и хорошо промойте.
  2. Клубнику переберите, удалите плодоножку и хорошо промойте.
  3. В кастрюлю с толстым дном положите смородину, клубнику и сахар.
  4. Добавьте лимонную кислоту.
  5. Перемешайте и поставьте в медленный огонь.
  6. Доведите до кипения периодически снимая пену.
  7. Убавьте огонь и варите в течение 20-30 минут, периодически помешивая.
  8. Снимите с огня и дайте немного остыть.
  9. С помощью блендера или погружного миксера измельчите ягоды до желаемой консистенции.
  10. Еще раз доведите джем до кипения и варите в течение 5 минут.
  11. Разлейте горячий джем по стерилизованным банкам.
  12. Закатайте банки крышками.
  13. Переверните банки вверх дном и оставьте охлаждаться.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.

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