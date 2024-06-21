Из этих двух ягод получится невероятный джем: сочетание, которое порадует вас зимой
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Такой джем станет отличным дополнением к блинам и другим блюдам.
Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные ягоды, которые становятся основой для множества ароматных и вкусных заготовок. Сегодня мы предлагаем вам приготовить джем из красной смородины и клубники, который станет прекрасным дополнением к вашим завтракам, блинам, тостам или просто вкусным лакомствам.
Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- 500 г черной смородины
- 500 г клубники
- 500 г сахара
- 1/2 ч. л. лимонной кислоты
Приготовление:
- Смородину переберите, удалите плодоножки и хорошо промойте.
- Клубнику переберите, удалите плодоножку и хорошо промойте.
- В кастрюлю с толстым дном положите смородину, клубнику и сахар.
- Добавьте лимонную кислоту.
- Перемешайте и поставьте в медленный огонь.
- Доведите до кипения периодически снимая пену.
- Убавьте огонь и варите в течение 20-30 минут, периодически помешивая.
- Снимите с огня и дайте немного остыть.
- С помощью блендера или погружного миксера измельчите ягоды до желаемой консистенции.
- Еще раз доведите джем до кипения и варите в течение 5 минут.
- Разлейте горячий джем по стерилизованным банкам.
- Закатайте банки крышками.
- Переверните банки вверх дном и оставьте охлаждаться.
Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.