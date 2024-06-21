Из этих двух ягод получится невероятный джем: сочетание, которое порадует вас зимой

Такой джем станет отличным дополнением к блинам и другим блюдам.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные ягоды, которые становятся основой для множества ароматных и вкусных заготовок. Сегодня мы предлагаем вам приготовить джем из красной смородины и клубники, который станет прекрасным дополнением к вашим завтракам, блинам, тостам или просто вкусным лакомствам.

Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

500 г черной смородины

500 г клубники

500 г сахара

1/2 ч. л. лимонной кислоты

Приготовление:

Смородину переберите, удалите плодоножки и хорошо промойте. Клубнику переберите, удалите плодоножку и хорошо промойте. В кастрюлю с толстым дном положите смородину, клубнику и сахар. Добавьте лимонную кислоту. Перемешайте и поставьте в медленный огонь. Доведите до кипения периодически снимая пену. Убавьте огонь и варите в течение 20-30 минут, периодически помешивая. Снимите с огня и дайте немного остыть. С помощью блендера или погружного миксера измельчите ягоды до желаемой консистенции. Еще раз доведите джем до кипения и варите в течение 5 минут. Разлейте горячий джем по стерилизованным банкам. Закатайте банки крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте охлаждаться.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.