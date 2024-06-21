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Это действительно работает: 15 фраз, которые нужно говорить себе, чтобы привлечь деньги

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Самонастройка может увеличить ваш доход (изображение создано с помощью ИИ)
Самонастройка может увеличить ваш доход (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Регулярное повторение определенных фраз может улучшить ваше финансовое положение.

Все мы стремимся к финансовому благополучию. Деньги дают нам свободу, возможности и создают чувство стабильности. И хотя существует множество факторов, влияющих на наше финансовое состояние, не стоит недооценивать силу наших мнений и убеждений. Также мы писали, как поставить хама на место.

Повторение определенных фраз может помочь вам настроиться на волну изобилия и привлечь богатство вашей жизни.

15 фраз:

  1. Я магнит для денег.
  2. Я заслуживаю богатства и процветания.
  3. Деньги приходят ко мне легко и без труда.
  4. Я живу в мире изобилия и возможностей.
  5. Каждый день приносит мне новые возможности.
  6. Я уверен/а в своих финансовых способностях.
  7. Я ум/на и умею управлять деньгами.
  8. Я постоянно ищу новые пути увеличения своего дохода.
  9. Я благодарен за все деньги, которые уже есть.
  10. Моя финансовая ситуация постоянно улучшается.
  11. Я живу в достатке и могу позволить себе все, что хочу.
  12. Деньги – это мой инструмент для достижения целей.
  13. Я щедр/а и делюсь своим богатством с другими.
  14. Я благодарен за все уроки, которые получил на пути к богатству.
  15. Я верю, что могу достичь любых финансовых целей.

Помните, что повторение этих фраз является одним из инструментов на пути к богатству. Важно также предпринимать конкретные действия, планировать свои финансы, искать новые возможности и учиться на своих ошибках.

Верьте в себя, визуализируйте свое богатство и никогда не сдавайтесь – и тогда вы обязательно достигнете своих целей!

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#Психология #Фразы