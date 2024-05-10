Такое количество яиц будет идеальным: оладьи получатся пышными и аппетитными

Такие оладьи приготовит даже новичок

Оладьи являются отличным вариантом завтрака или перекуса. Их готовят с бананами или тертым яблоком, экспериментируют добавляя какао, а оладьи с сыром могут стать отличным дополнением к супу или заменить хлеб.

У некоторых оладьи выходят с первого раза, а кто-то никак не может найти рецепт, чтобы выпечка получилась пышной и не прилипала к сковороде. "Телеграф" рассказывает об идеальных пропорциях приготовления оладий.

Секреты приготовления пышных оладий

Так, прежде всего нужно приготовить тесто необходимой консистенции. Следует запомнить простую формулу: на 500 мл кефира достаточно всего одного яйца. Если количество кефира увеличивается, то количество яиц увеличивается соответственно. Однако если кефира меньше, все равно нужно брать одно яйцо. Консистенция теста должна быть как густая сметана – тогда выпечка не будет прилипать к сковороде.

Кроме того, важно, чтобы сковорода была хорошо разогрета перед началом жарки. Это поможет оладьям стать пышными и золотистыми.

Также не следует замешивать тесто слишком долго, поскольку это может привести к растворению глютена в муке и сделать оладьи жесткими. Смешивайте ингредиенты только до того момента, когда они объединятся, но не дольше.

Не нужно слишком часто переворачивать оладьи – так они могут неравномерно пропекаться. Позвольте им подрумяниться с одной стороны, прежде чем их перевернуть.

Раньше мы писали, как приготовить оладьи из печени. Их главный плюс в том, что для приготовления вам не понадобится ни кефир, ни простокваша, ни ряженка, а печень можно брать любую – куриную, говяжью или свиную.