Один дешевый секретный ингредиент сделает брауни нежным и влажным, как в ресторане: шеф-кухарка поделилась удивительным лайфхаком (видео)
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По этому рецепту брауни невозможно перепечь
Мы рассказывали, как вкусно приготовить кабачок. Теперь рассказываем, как с кабачком приготовить вкуснейший шоколадный десерт. Благодаря кабачку брауни получается влажным, и его очень тяжело пересушить в духовке.
Рецептом необычной брауни поделилась украинская шеф-поварешка Вероника Бобик в своем кулинарном блоге. По ее словам, стоит попробовать хоть раз приготовить брауни так – и вы уже больше не сможете печь этот десерт по классическому рецепту.
Ингредиенты:
- 1 средний кабачок
- 125 муки
- 0,5 чайной ложки растворимого кофе
- 0,5 чайной ложки соли
- 40 г натурального какао
- 100 г сахара
- разрыхлитель
- 2 яйца
- 60 г сметаны
- 100 г черного шоколада
- 60 г масла или сливочного масла
Способ приготовления:
- Кабачок чистим от кожуры, натираем на терке. Немного солим, перемешиваем и оставляем, чтобы выронил сок.
- Сухие ингредиенты смешиваем вместе. Соединяем их в однородности.
- Кабачковую массу отжимаем от сока, но не полностью. Добавляем в сухие ингредиенты.
- Выбиваем в массу яйца, добавляем сметану. Тщательно перемешиваем массу.
- Шоколад крошим ножом на крупную стружку. Еще раз перемешиваем и переливаем в форму, застеленную пергаментом. Выпекаем при 170-180 градусах по Цельсию 15-20 минут.
Подавайте брауне так, как вам нравится – с соусом, йогуртом, свежими фруктами или шариком мороженого. Кстати, его можно подать в качестве десерта на Троицу — мы рассказывали, что нужно готовить на этот праздник.