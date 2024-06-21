Один дешевый секретный ингредиент сделает брауни нежным и влажным, как в ресторане: шеф-кухарка поделилась удивительным лайфхаком (видео)

По этому рецепту брауни невозможно перепечь

Мы рассказывали, как вкусно приготовить кабачок. Теперь рассказываем, как с кабачком приготовить вкуснейший шоколадный десерт. Благодаря кабачку брауни получается влажным, и его очень тяжело пересушить в духовке.

Рецептом необычной брауни поделилась украинская шеф-поварешка Вероника Бобик в своем кулинарном блоге. По ее словам, стоит попробовать хоть раз приготовить брауни так – и вы уже больше не сможете печь этот десерт по классическому рецепту.

Ингредиенты:

1 средний кабачок

125 муки

0,5 чайной ложки растворимого кофе

0,5 чайной ложки соли

40 г натурального какао

100 г сахара

разрыхлитель

2 яйца

60 г сметаны

100 г черного шоколада

60 г масла или сливочного масла

Способ приготовления:

Кабачок чистим от кожуры, натираем на терке. Немного солим, перемешиваем и оставляем, чтобы выронил сок. Сухие ингредиенты смешиваем вместе. Соединяем их в однородности. Кабачковую массу отжимаем от сока, но не полностью. Добавляем в сухие ингредиенты. Выбиваем в массу яйца, добавляем сметану. Тщательно перемешиваем массу. Шоколад крошим ножом на крупную стружку. Еще раз перемешиваем и переливаем в форму, застеленную пергаментом. Выпекаем при 170-180 градусах по Цельсию 15-20 минут.

Подавайте брауне так, как вам нравится – с соусом, йогуртом, свежими фруктами или шариком мороженого. Кстати, его можно подать в качестве десерта на Троицу — мы рассказывали, что нужно готовить на этот праздник.