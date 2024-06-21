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Один дешевый секретный ингредиент сделает брауни нежным и влажным, как в ресторане: шеф-кухарка поделилась удивительным лайфхаком (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Десерт получается нежным и очень влажным
Десерт получается нежным и очень влажным. Фото shuba.life

По этому рецепту брауни невозможно перепечь

Мы рассказывали, как вкусно приготовить кабачок. Теперь рассказываем, как с кабачком приготовить вкуснейший шоколадный десерт. Благодаря кабачку брауни получается влажным, и его очень тяжело пересушить в духовке.

Рецептом необычной брауни поделилась украинская шеф-поварешка Вероника Бобик в своем кулинарном блоге. По ее словам, стоит попробовать хоть раз приготовить брауни так – и вы уже больше не сможете печь этот десерт по классическому рецепту.

Ингредиенты:

  • 1 средний кабачок
  • 125 муки
  • 0,5 чайной ложки растворимого кофе
  • 0,5 чайной ложки соли
  • 40 г натурального какао
  • 100 г сахара
  • разрыхлитель
  • 2 яйца
  • 60 г сметаны
  • 100 г черного шоколада
  • 60 г масла или сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Кабачок чистим от кожуры, натираем на терке. Немного солим, перемешиваем и оставляем, чтобы выронил сок.
  2. Сухие ингредиенты смешиваем вместе. Соединяем их в однородности.
  3. Кабачковую массу отжимаем от сока, но не полностью. Добавляем в сухие ингредиенты.
  4. Выбиваем в массу яйца, добавляем сметану. Тщательно перемешиваем массу.
  5. Шоколад крошим ножом на крупную стружку. Еще раз перемешиваем и переливаем в форму, застеленную пергаментом. Выпекаем при 170-180 градусах по Цельсию 15-20 минут.

Подавайте брауне так, как вам нравится – с соусом, йогуртом, свежими фруктами или шариком мороженого. Кстати, его можно подать в качестве десерта на Троицу — мы рассказывали, что нужно готовить на этот праздник.

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#Рецепт #Кабачки #Шоколад #Десерт #Брауни