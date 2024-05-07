Укр

Хватит просто жарить печень только с луком: из нее получатся фантастические оладьи

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Необычные оладьи из печени
Необычные оладьи из печени. Фото napensii.ua

Оладьи получатся нежными и сочными

Привыкли жарить печень только с луком, максимум — добавлять этот продукт в различные салаты? Тогда этот рецепт вас точно удивит.

Дело в том, что вместе с "На пенсии" мы приготовим из печени… сочные, нежные и мягкие оладьи. Вы не успеете оглянуться, как они исчезнут со стола. Их главный плюс в том, что для приготовления вам не понадобится ни кефир, ни кислое молоко, ни ряженка, а печень можно брать любую – куриную, говяжью или свиную.

Как приготовить оладьи из печени

Ингредиенты:

  • 500 г печени;
  • 1 большая луковица;
  • 1 куриное яйцо;
  • 3 ст. л. муки;
  • 1 ст. л. сметаны;
  • 1\2 ч. л. соли;
  • на кончике ножа соли;
  • два зубчика чеснока.

Способ приготовления:

  1. Печень тщательно моем и измельчаем с помощью блендера.
  2. Лук и чеснок чистим и измельчаем. Отправляем овощи к печени и все тщательно перемешиваем.
  3. В полученную массу добавляем яйцо, сметану и соду. Солим и снова перемешиваем.
  4. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом, выкладываем оладьи и обжариваем их с двух сторон до полной готовности.
  5. Для сочности можно отправить оладьи в сотейник или кастрюлю, добавить немного воды и пропарить 7-8 минут.

Подаем готовые оладьи из печени с домашней сметаной. Близким точно понравится.

Теги:
#Рецепт #Печень #Оладьи #Готовим дома