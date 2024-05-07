Хватит просто жарить печень только с луком: из нее получатся фантастические оладьи
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Оладьи получатся нежными и сочными
Привыкли жарить печень только с луком, максимум — добавлять этот продукт в различные салаты? Тогда этот рецепт вас точно удивит.
Дело в том, что вместе с "На пенсии" мы приготовим из печени… сочные, нежные и мягкие оладьи. Вы не успеете оглянуться, как они исчезнут со стола. Их главный плюс в том, что для приготовления вам не понадобится ни кефир, ни кислое молоко, ни ряженка, а печень можно брать любую – куриную, говяжью или свиную.
Как приготовить оладьи из печени
Ингредиенты:
- 500 г печени;
- 1 большая луковица;
- 1 куриное яйцо;
- 3 ст. л. муки;
- 1 ст. л. сметаны;
- 1\2 ч. л. соли;
- на кончике ножа соли;
- два зубчика чеснока.
Способ приготовления:
- Печень тщательно моем и измельчаем с помощью блендера.
- Лук и чеснок чистим и измельчаем. Отправляем овощи к печени и все тщательно перемешиваем.
- В полученную массу добавляем яйцо, сметану и соду. Солим и снова перемешиваем.
- Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом, выкладываем оладьи и обжариваем их с двух сторон до полной готовности.
- Для сочности можно отправить оладьи в сотейник или кастрюлю, добавить немного воды и пропарить 7-8 минут.
Подаем готовые оладьи из печени с домашней сметаной. Близким точно понравится.