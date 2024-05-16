Спробувавши їх, ви станете вегетаріанцем: рецепт капустяних оладок з яйцем

Ці оладки стануть улюбленою стравою вегетаріанців.

Капустяні оладки – це проста, але дуже смачна страва, яка готується з доступних інгредієнтів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом рум'яних та ароматних капустяних оладок з яйцем, які стануть вашим улюбленим! Також, пропонуємо рецепт панкейків зі шпинатом.

Інгредієнти:

500 г капусти

1 цибулина

1 яйце

2 ст. л. борошна

1 ст. л. манки

1 ч. л. розпушувача

Сіль та перець за смаком

Олія для смаження

Приготування:

Нашаткyйте капусту: Капусту дрібно нашаткyйте. Обсмажте цибулю: Цибулю дрібно наріжте і обсмажте на олії до м'якості. Змішайте інгредієнти: У великій мисці змішайте капусту, обсмажену цибулю, яйце, борошно, манку, розпушувач, сіль та перець. Добре перемішайте. Сформуйте оладки: З тіста сформуйте оладки. Обсмажте оладки: Розігрійте олію на сковороді і обсмажте оладки з обох боків до золотистого кольору. Подавайте: Подавайте оладки гарячими зі сметаною, йогуртом або вашим улюбленим соусом.

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