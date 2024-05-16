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Спробувавши їх, ви станете вегетаріанцем: рецепт капустяних оладок з яйцем

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці оладки виходять дуже ароматними та смачними (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці оладки виходять дуже ароматними та смачними (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ці оладки стануть улюбленою стравою вегетаріанців.

Капустяні оладки – це проста, але дуже смачна страва, яка готується з доступних інгредієнтів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом рум'яних та ароматних капустяних оладок з яйцем, які стануть вашим улюбленим! Також, пропонуємо рецепт панкейків зі шпинатом.

Інгредієнти:

  • 500 г капусти
  • 1 цибулина
  • 1 яйце
  • 2 ст. л. борошна
  • 1 ст. л. манки
  • 1 ч. л. розпушувача
  • Сіль та перець за смаком
  • Олія для смаження

Приготування:

  1. Нашаткyйте капусту: Капусту дрібно нашаткyйте.
  2. Обсмажте цибулю: Цибулю дрібно наріжте і обсмажте на олії до м'якості.
  3. Змішайте інгредієнти: У великій мисці змішайте капусту, обсмажену цибулю, яйце, борошно, манку, розпушувач, сіль та перець. Добре перемішайте.
  4. Сформуйте оладки: З тіста сформуйте оладки.
  5. Обсмажте оладки: Розігрійте олію на сковороді і обсмажте оладки з обох боків до золотистого кольору.
  6. Подавайте: Подавайте оладки гарячими зі сметаною, йогуртом або вашим улюбленим соусом.

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#Рецепт #їжа-Телеграф