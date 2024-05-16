Спробувавши їх, ви станете вегетаріанцем: рецепт капустяних оладок з яйцем
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Ці оладки стануть улюбленою стравою вегетаріанців.
Капустяні оладки – це проста, але дуже смачна страва, яка готується з доступних інгредієнтів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом рум'яних та ароматних капустяних оладок з яйцем, які стануть вашим улюбленим! Також, пропонуємо рецепт панкейків зі шпинатом.
Інгредієнти:
- 500 г капусти
- 1 цибулина
- 1 яйце
- 2 ст. л. борошна
- 1 ст. л. манки
- 1 ч. л. розпушувача
- Сіль та перець за смаком
- Олія для смаження
Приготування:
- Нашаткyйте капусту: Капусту дрібно нашаткyйте.
- Обсмажте цибулю: Цибулю дрібно наріжте і обсмажте на олії до м'якості.
- Змішайте інгредієнти: У великій мисці змішайте капусту, обсмажену цибулю, яйце, борошно, манку, розпушувач, сіль та перець. Добре перемішайте.
- Сформуйте оладки: З тіста сформуйте оладки.
- Обсмажте оладки: Розігрійте олію на сковороді і обсмажте оладки з обох боків до золотистого кольору.
- Подавайте: Подавайте оладки гарячими зі сметаною, йогуртом або вашим улюбленим соусом.
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